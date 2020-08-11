11.08.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Политика, Россия, Сюжет дня
Просмотров:

Мы теряем постсоветское пространство – российский эксперт


Россия систематически пытается догнать ситуацию на постсоветском пространстве, а не работает на опережение, формируя в этих странах лояльную себе элиту.

Об этом в эфире интернет-канала «Соловьев» заявил российский телеведущий Роман Бабаян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Бабаян раскритиковал российскую политику, которая привела к тому, что ни в Молдавии, ни в Грузии, ни теперь в Белоруссии у нее не на кого опереться.

«Сейчас мы наблюдаем определенные процессы в Белоруссии, и каждый раз, смотрите, с чем мы сталкиваемся. Мы сталкиваемся с тем, что а кого мы должны поддержать? Вот, Александра Григорьевича Лукашенко вот такого, разлива 2020 года, которого мы имеем сегодня, который избивает журналистов и задерживает наших людей? А если не его, то кого мы должны поддержать? Почему мы все время доводим ровно до этого?

У нас нет человека, нет политических движений, четко ориентированных на нас. Сказать тому же Александру Григорьевичу Лукашенко, в конце концов, что если ты будешь вести себя таким образом, на нас не обижайся, потому что у нас есть люди, которые точно так же будут заинтересованы в тесной интеграции с Россией, в поддержке нас на международной арене и так далее, и мы будем поддерживать их.


Но у нас этих людей нет. И постоянно ровно одна и та же история происходит абсолютно везде, мы все время делаем ставку на одного какого-то исторического персонажа, а при этом, мне кажется, нужно было бы пошире работать с людьми, которые живут в Белоруссии для того, чтобы мы узнали, как живут белорусы, чтобы белорусы узнали, что такое Россия, если они до сих пор этого не понимают. И нужно в этом направлении двигаться.

Но мы наблюдаем за всем. Вначале увидели, что происходило в Молдавии, где подавляющее большинство людей поддерживало нас, но тем не менее взяли Молдавию и у нас выдернули. Православная Молдавия пошла в непонятное направление. Потом была история с Грузией. Получили Украину. Мы и сегодня наблюдаем определенные, очень похожие процессы в Армении, вот вам, пожалуйста, Белоруссия. Хотелось бы, на самом деле, что-то там поменять, переломить эту ситуацию», – заявил Бабаян.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть