Мы теряем постсоветское пространство – российский эксперт

11.08.2020, Москва, Максим Карпенко

Россия систематически пытается догнать ситуацию на постсоветском пространстве, а не работает на опережение, формируя в этих странах лояльную себе элиту.

Об этом в эфире интернет-канала «Соловьев» заявил российский телеведущий Роман Бабаян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бабаян раскритиковал российскую политику, которая привела к тому, что ни в Молдавии, ни в Грузии, ни теперь в Белоруссии у нее не на кого опереться.

«Сейчас мы наблюдаем определенные процессы в Белоруссии, и каждый раз, смотрите, с чем мы сталкиваемся. Мы сталкиваемся с тем, что а кого мы должны поддержать? Вот, Александра Григорьевича Лукашенко вот такого, разлива 2020 года, которого мы имеем сегодня, который избивает журналистов и задерживает наших людей? А если не его, то кого мы должны поддержать? Почему мы все время доводим ровно до этого?

У нас нет человека, нет политических движений, четко ориентированных на нас. Сказать тому же Александру Григорьевичу Лукашенко, в конце концов, что если ты будешь вести себя таким образом, на нас не обижайся, потому что у нас есть люди, которые точно так же будут заинтересованы в тесной интеграции с Россией, в поддержке нас на международной арене и так далее, и мы будем поддерживать их.

Но у нас этих людей нет. И постоянно ровно одна и та же история происходит абсолютно везде, мы все время делаем ставку на одного какого-то исторического персонажа, а при этом, мне кажется, нужно было бы пошире работать с людьми, которые живут в Белоруссии для того, чтобы мы узнали, как живут белорусы, чтобы белорусы узнали, что такое Россия, если они до сих пор этого не понимают. И нужно в этом направлении двигаться.

Но мы наблюдаем за всем. Вначале увидели, что происходило в Молдавии, где подавляющее большинство людей поддерживало нас, но тем не менее взяли Молдавию и у нас выдернули. Православная Молдавия пошла в непонятное направление. Потом была история с Грузией. Получили Украину. Мы и сегодня наблюдаем определенные, очень похожие процессы в Армении, вот вам, пожалуйста, Белоруссия. Хотелось бы, на самом деле, что-то там поменять, переломить эту ситуацию», – заявил Бабаян.