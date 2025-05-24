Мы теряем позиции. У России очень много денег – замдиректора украинского оборонного завода

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Украина теряет позиции в производстве вооружений, потому что у России намного больше денег, чтобы делать это массово, а санкции не помогают.

Об этом в эфире пропагандистского «Единого телемарафона» заявил замдиректора компании, производящей средства РЭБ, офицер ВВС Украины в резерве Анатолий Храпчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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