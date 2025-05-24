Мы теряем позиции. У России очень много денег – замдиректора украинского оборонного завода

Анатолий Лапин.  
24.05.2025 14:31
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Финансы, Экономика


Украина теряет позиции в производстве вооружений, потому что у России намного больше денег, чтобы делать это массово, а санкции не помогают.

Об этом в эфире пропагандистского «Единого телемарафона» заявил замдиректора компании, производящей средства РЭБ, офицер ВВС Украины в резерве Анатолий Храпчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина теряет позиции в производстве вооружений, потому что у России намного больше денег, чтобы...

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«Давайте признаем, мы теряем некоторые позиции, и это опять же связано с тем, что недофинансированность, невозможность качественно обеспечить войска нужным вооружением. Поэтому здесь, возвращаясь к вопросу, почему у россиян гораздо лучше. Потому что у россиян очень много денег и даже санкции не помогают их лишить финансирования.

И они тратят все эти средства на оборону промышленность. В нашем случае у нас есть желание, есть большое количество компаний, но мы существенно ограничены. Да, безусловно, есть такие как датская формула, итальянская формула, коалиция дронов под управлением Британии. Но, безусловно, надо говорить о больших возможностях», – заявил Храпчинский.

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