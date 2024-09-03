Мы теряем село за селом, Россия продвигается быстрыми темпами, – украинский пропагандист Бутусов

Анатолий Лапин.  
03.09.2024 12:14
  (Мск) , Киев
Просмотров: 502
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Российская армия за август освободила порядка 20-ти населённых пунктов только на Покровском направлении.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский военный пропагандист Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия за август освободила порядка 20-ти населённых пунктов только на Покровском направлении. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


Бутусов подчеркнул, что увеличился и темп продвижения ВС РФ, которая за этот же период прошла около 20 километров по глубине фронта.

«Масштабы продвижения на Покровском направлении за август, если посмотреть с 1-го августа, до 29-го августа максимальное продвижение было до 18 километров. На данный момент можно сказать, что максимальное продвижение российских войск во время этого августовского наступления составило до 20 километров на Покровском направлении. Это очень и очень много. Мы понимаем, что фактически враг продвигается каждый день в среднем, как минимум, 500 метров. 700-800 и километр в некоторые дни. То есть, врагу удается продвигаться…

Мы теряем село за селом, потеряли за август на Покровском направлении порядка 20-ти населенных пунктов и город Новогродовка», – заявил Бутусов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть