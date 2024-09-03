Мы теряем село за селом, Россия продвигается быстрыми темпами, – украинский пропагандист Бутусов

Российская армия за август освободила порядка 20-ти населённых пунктов только на Покровском направлении.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский военный пропагандист Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бутусов подчеркнул, что увеличился и темп продвижения ВС РФ, которая за этот же период прошла около 20 километров по глубине фронта.

«Масштабы продвижения на Покровском направлении за август, если посмотреть с 1-го августа, до 29-го августа максимальное продвижение было до 18 километров. На данный момент можно сказать, что максимальное продвижение российских войск во время этого августовского наступления составило до 20 километров на Покровском направлении. Это очень и очень много. Мы понимаем, что фактически враг продвигается каждый день в среднем, как минимум, 500 метров. 700-800 и километр в некоторые дни. То есть, врагу удается продвигаться…

Мы теряем село за селом, потеряли за август на Покровском направлении порядка 20-ти населенных пунктов и город Новогродовка», – заявил Бутусов.