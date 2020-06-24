24.06.2020, Киев, Игорь Петров
 
Вооруженные силы, Парад Победы, Россия, Украина
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Мы точно воюем с этой армией? – на Украине комментируют парад в Москве


Россия имеет на вооружении серьезные средства, которые, в частности, были представлены на состоявшемся сегодня параде в Москве, и очевидно, что войну в Донбассе Украина ведет не с этой армией.

Об этом на своей странице в Фейсбук написал Александр Скубченко, глава Жилищного союза Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уважаемые патриоты майдана, парад на Красной площади смотрите? Видите все эти ракетные и перспективные комплексы, да?

И как, вы точно уверены, что мы воюем именно с этой армией в Донбассе? Вы точно видели в Донбассе все эти виды вооружений, что представлены на параде?

А если не видели, почему? Может, гибридная война – она в головах, а не на фронтах? Может, мы воюем со своими соотечественниками в Донбассе, а не со второй армией мира?» – написал Скубченко.


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