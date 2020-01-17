«Мы тоже хотим так»: Страдающим под гнётом «соросят» украинцам понравилась идея Путина

17.01.2020, Киев, Игорь Петров

Предложенные президентом России Владимиром Путиным изменения в Конституцию РФ в части приоритета национального права над международным – хорошая идея, и то же самое следовало бы прописать в украинской Конституции, чтобы защитить Украину от неоколониализма.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил доктор политических наук, профессор Валентин Якушик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Смотрите, какое хорошее положение: «требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат нашей Конституции».

Я думаю, такая же формулировка появится в патриотической украинской Конституции, которая покончит со всеми проявлениями неоколониализма здесь, с влиянием неоколониальных ставленников, «запроданцев», которым все равно, кому будет принадлежать земля, кому будет принадлежать инфраструктура», – сказал Якушик.