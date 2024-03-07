Болгары против участия в конфликте на Украине, на любой из сторон, поскольку это братоубийственная война. Да и законной целью для русских становиться не хочется, тем более когда, благодаря Киеву, Болгария осталась без ПВО.

Об этом на канале «Вышка» заявил болгарский политолог Пламен Пасков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть и социология, и анкеты, и другие прямые и косвенные признаки – народ Болгарии против участия в этой войне на любой из этих сторон. Мы с удовольствием собирали помощь для нуждающихся болгар Бессарабии в Одесской области и организовали всё необходимое, и не только для них, для всех, кто на первой линии доступа. Но когда речь идёт о том, что ты уже подключаешься с оружием, то совершенно понятно, что ты становишься тоже законной целью для русских ракет, и не только ракет. У них есть достаточно средств достать из Крыма не только болгарское черноморское побережье, но и нашу столицу. И когда у нас убрали две батареи С-300, одна из которых защищала единственную атомную станцию, а другая нашу столицу… И это произошло под внешним давлением, скажем так, по нетерпеливому желанию Зеленского. Это накладывает определённые тревоги, что Болгария не должна вмешиваться в этот конфликт», – рассказал Пасков.

Он также напомнил, как русские освобождали болгар, не делясь на российских или украинских.

«Для нас и те, и другие являются не просто родственными нашими народами, это наш народ, это наша вера, это те же самые люди освобождали нас от османов – и те, и другие. Те же самые люди на Дунае в 1944 году 5 сентября, мы их встречали в составе 3-го Украинского фронта, уж извините, но именно так он и назывался. И когда сейчас нас пытаются поставить на сторону одних или других – ну, Господи, твоих двое родных братьев дерутся, ножи уже сверкают, кровь уже льётся, и ты должен болеть за одного, чтобы он зарезал другого. С болгарской точки зрения, это вообще безумие какое-то», – сказал политолог.

Киевскому ведущему канала не очень по душе пришлись слова болгарина.

«С украинской точки зрения, тоже то, что на нас напала РФ, является безумием, однако стоит констатировать, что это случилось, и в этом безумии нам приходится жить», – разозлился ведущий.