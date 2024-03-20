«Мы требуем фортификации. Ничего не строится!» – Порошенко скандалит в Раде

Вадим Москаленко.  
20.03.2024 23:36
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


На данный момент введено в эксплуатацию менее 10 процентов фортификационных сооружений, которые в пожарном порядке строит Украина после провалившегося «контрнаступа».

Об этом на закрытом заседании Верховной рады заявил глава «Европейской солидарности», экс-президент Украины Пётр Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На данный момент введено в эксплуатацию менее 10 процентов фортификационных сооружений, которые в пожарном...

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Он подчеркнул, что «земля горит» по всему фронту от Купянска до Херсона».

«Хочу подчеркнуть, что история, которая ничему не учит, трагична. Как в августе 2021-го мы взывали об увеличении финансирования ВСУ, и были такие смешки, то и сейчас, когда мы требуем… ключевое слово – фортификация.

И фортификация – это не съездить «видосики» поснимать на образцовом ВОПе [взводный опорный пункт], фортификация – это 2 тысячи километров, контроль использования денег. Спросите правительство, сколько процентов введено в эксплуатацию, и это будет меньше 10, а у кого вам спрашивать?

Правительства нет. Парламент теряет свою контрольную конституционную функцию, и несем ответственность за это мы с вами», – возмущался Порошенко.

Он посетовал, что вопрос постановки на голосование создания комиссии по фортификациям поддержан всеми, кроме «слуг народа».

«Дайте представителя и проголосуйте!», – призвал алкоголик.

Он напомнил о ещё одной «фортификации» – законопроекте о запрете УПЦ.

«Вторая позиция – Московская церковь. Это такое же фортификационное сооружение от влияния ФСБ России, как и первый вопрос. Немедленно поставьте и проголосуйте», – вещал сатанист.

Тем не менее, несмотря на все пиар-призывы «сивочолого гетьмана», на протяжении всего заседания к данным вопросам больше не возвращались.

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