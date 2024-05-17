«Мы у опасной черты»: Запад лишил Украину возможности пополнять резервы – полковник армии США

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Украина находится у черты, когда она может потерять способность пополнять резервы. Виной всему – западная помощь, которая идет с задержкой даже тогда, когда США выделили на это деньги.

Об этом в эфире телеканала «Первый западный» заявил экс-начальник отдела разведки Европейского командования США, полковник в отставке Джон Свит, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Почему мы не можем предоставить Украине необходимые боеприпасы для борьбы за считанные дни после того, как был подписан закон с 61 миллиардом долларов финансирования, для меня это остается большим открытым вопросом. Я не понимаю, почему на это идут дни, недели и месяцы. Конечно, некоторая помощь уже поступила в Украину, которая была заблаговременно подготовлена для поставок. Вместе с тем, основная часть помощи все еще в дороге. То же самое происходит с поставками снарядов, которые для Украины нашла Чехия и Франция», – отметил он.

«Речь идет о 800 тысяч снарядов 155 калибра, мы дискутировали об этом месяцами, но сейчас становится известно, что первые поставки состоятся только в июне. Дело в том, что нам не хватает ощущения своевременности и срочности. Украина может и дальше защищать себя, но она несет потери. Мы приближаемся к опасному моменту, когда Украина может потерять способность пополнять резервы», – негодует Свит.