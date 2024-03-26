«Мы убили»: Арестович проболтался, кто организовал теракт в «Крокусе»

Анатолий Лапин.  
26.03.2024 12:19
  (Мск) , Киев
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Дзен, Россия, Терроризм, Украина


Бежавший на Запад экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович проговорился о причастности его страны к теракту в «Крокус Сити Холле».

В эфире видеоблога «Альфа и Омега» он отказался проявить сочувствие к жертвам трагедии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бежавший на Запад экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович проговорился о причастности его страны...

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Арестович вначале сказал, что «мы убили» по отношению к событиям в Подмосковье, но тут же осекся, исправился и сразу обвинил Россию.


«Российская пропаганда начала, как маленькие капризные дети, вымогать сочувствия им. Вот, весь мир, вы должны встать на нашу сторону, посочувствовать, мы – жертвы радикального ислама, ИГ и так далее, забывая, что они у нас в сутки убивают столько людей, сколько мы убили…

Сколько не мы убили, а сколько у них убили в этом теракте. А если брать Бучу, Мариуполь, Изюм и другие эпизоды, то мы как-то не слышали сочувствие жертвам с нашей стороны. Требовать сочувствия от нас – я хотел бы послушать», – заявил Арестович.

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