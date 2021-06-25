«Мы уедем жить в Лондон» – российские либералы оплакивают снятие Яшина с выборов

25.06.2021, Москва, Елена Острякова

Московский либерал, глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин снят с довыборов. Ему отказали в открытии избирательного счета из-за причастности к экстремистской организации, а именно к ФБК блогера-уголовника Алексей Навального, признанного иноагентом.

В своем видеоблоге Яшин сначала утверждает, что нет никаких доказательств его связи с ФБК, но потом утверждает:

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«Я прямо говорю: Алексей Навальный – мой друг и союзник. Я считаю его честным и смелым человеком, настоящим патриотом России. Я действительно поддерживаю его деятельность и горжусь тем, что мы много лет помогали друг другу. Я действительно считаю, что фонд борьбы с коррупцией, ныне запрещенный в России, приносил огромную пользу нашему обществу».

Он призвал сторонников поддержать так называемое «умное голосование» Навального, заявил, что собирается обжаловать решение избиркома в судах вплоть да ЕСПЧ. А тех, кто собирался на выборах голосовать за него, либерал переориентировал на «яблочницу» Елену Русакову. В заключении Яшин пообещал бороться, потому что «политика не сводится только к выборам» и попросил спонсировать свой youtube-канал.

«Позиция Кремля целостна, проста и неизменна: ни один человек, связанный в том или ином формате с А. А. Навальным и М. Б. Ходорковским, не может присутствовать в системной РФ-политике. Такой гражданин должен находиться строго за пределами «национального ценностного консенсуса», – скорбно прокомментировал новость в своем телеграм-канале либеральный политолог Станислав Белковский.

А беглый российский бизнесмен Евгений Чичваркин, на днях побывавший в Киеве, где рядился в форму с бандеровским лозунгом, предрек российским либералам массовую эмиграцию.

«Я вас жду в Лондоне. У меня ничего нет, кроме пессимизма. Пока Путин не умрет от естественных причин, а это может быть еще очень нескоро, все будет медленно погружаться в советское дерьмо. Страна погружается в ордынско-фашистское мракобесие. Свободному человеку плохо дышится в такой обстановке и нужно уезжать. Кто-то будет в Киеве, кто-то – в Грузии, кто-то в Литве, а вас я почему-то вижу в Лондоне», – сказал Чичваркин, обращаясь к ведущим в эфире «Эха Москвы».

Публицист Илиас Меркюри считает скорбь либералов преждевременной.

«Яшин – аккуратно слился, но предварительно договорился с кем надо. Работает на перспективу. Его истерика – просто образ», – написал Меркюри.