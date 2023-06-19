«Мы умеем удивлять»: Резников о подрыве «Северных потоков»

Вадим Москаленко.  
19.06.2023 17:19
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1095
 
Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Украина


Появившиеся в западных СМИ публикаций о причастности Украины к подрыву «Северных потоков» говорит о том, что в Европе и Америке всё больше политиков хотят прекратить поддержку Украины.

Об этом в интервью изданию «Настоящее время» заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Я думаю, если что-то случится на планете Марс или Венера, скажут, что это были украинцы. Периодические публикации в западной прессе о том, что «Северный поток» взорвали украинцы я связываю с популярностью украинцев, мы умеем удивлять», – сказал Резников.

Однако украинский министр подчеркнул, что на Западе многие политические силы хотят прекращения военных поставок на Украину.

«Но в том числе я связываю подобные публикации с желанием перестать помогать Украине. Потому что не все желают нашей победы, русские очень здорово работают. И у них есть агенты влияния. Дезинформация – сильнейшее средство, их задача – зародить сомнения в украинцах и понизить уровень доверия», – добавил он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть