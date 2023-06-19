«Мы умеем удивлять»: Резников о подрыве «Северных потоков»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Появившиеся в западных СМИ публикаций о причастности Украины к подрыву «Северных потоков» говорит о том, что в Европе и Америке всё больше политиков хотят прекратить поддержку Украины.

Об этом в интервью изданию «Настоящее время» заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Я думаю, если что-то случится на планете Марс или Венера, скажут, что это были украинцы. Периодические публикации в западной прессе о том, что «Северный поток» взорвали украинцы я связываю с популярностью украинцев, мы умеем удивлять», – сказал Резников.

Однако украинский министр подчеркнул, что на Западе многие политические силы хотят прекращения военных поставок на Украину.

«Но в том числе я связываю подобные публикации с желанием перестать помогать Украине. Потому что не все желают нашей победы, русские очень здорово работают. И у них есть агенты влияния. Дезинформация – сильнейшее средство, их задача – зародить сомнения в украинцах и понизить уровень доверия», – добавил он.