Мы упустили победу и, скорее, идем к поражению – киевский миллионер

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Украина движется к поражению – она уже упустила свой шанс на победу и теперь ей нужен мир, причем больше, чем он нужен России, которая окопалась и может бесконечно продолжать это противостояние.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил беглый киевский миллионер Геннадий Балашов, эмигрировавший в США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Балашов призвал украинский режим сменить риторику и начать переговоры.

«Они бы своими поступками могли приблизить прекращение огня, а они своими выступлениями, оскорблениями только отдаляют саму возможность переговоров. Дипломаты российские, дипломаты украинские, дипломаты американские, европейские – в принципе, сейчас, если бы было желание администрации президента, вели бы активную работу по прекращению огня», – сказал миллионер.

«Надо понимать, что мы упустили свою победу и сейчас мы, скорее, идем к поражению, чем к победе. Нам сейчас больше, наверное, надо прекращение огня, чем россиянам. Россияне приспособились к этой войне, окопались и в принципе, готовы так воевать до царя Панька. Украине же каждый день – это убийство граждан, разруха и невозможность даже планировать свою жизнь на ближайшую перспективу. А президент на этом пытается пиариться, пытается как Моська на Слона тявкать на весь мир», – заявил Балашов.