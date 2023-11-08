Мы упустили победу и, скорее, идем к поражению – киевский миллионер
Украина движется к поражению – она уже упустила свой шанс на победу и теперь ей нужен мир, причем больше, чем он нужен России, которая окопалась и может бесконечно продолжать это противостояние.
Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил беглый киевский миллионер Геннадий Балашов, эмигрировавший в США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Балашов призвал украинский режим сменить риторику и начать переговоры.
«Они бы своими поступками могли приблизить прекращение огня, а они своими выступлениями, оскорблениями только отдаляют саму возможность переговоров. Дипломаты российские, дипломаты украинские, дипломаты американские, европейские – в принципе, сейчас, если бы было желание администрации президента, вели бы активную работу по прекращению огня», – сказал миллионер.
«Надо понимать, что мы упустили свою победу и сейчас мы, скорее, идем к поражению, чем к победе. Нам сейчас больше, наверное, надо прекращение огня, чем россиянам. Россияне приспособились к этой войне, окопались и в принципе, готовы так воевать до царя Панька.
Украине же каждый день – это убийство граждан, разруха и невозможность даже планировать свою жизнь на ближайшую перспективу. А президент на этом пытается пиариться, пытается как Моська на Слона тявкать на весь мир», – заявил Балашов.
Спасибо!
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