Мы успешно выполнили все свои задачи: название «Контрнаступ» было обманом противника – секретарь комитета Рады по обороне

То, что в украинском медиапространстве называли «контрнаступом» с перспективой быстрого прорыва к Азовскому морю, «кофе в Крыму этим летом» и так далее, на самом деле было совершенно другой стратегической операцией с иными целями, которые «удалось реализовать в полном объёме».

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки полковник СБУ Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас очень много людей любят давать прогнозы, но мы же видим, что когда мы имеем дело с такой сильной армией, как российская армия, они не всегда сбываются. Мы помним «две три недели», мы помним «до конца года», мы помним про «каву в Крыму» и всё такое, и ничего из этого не сбылось. Потому что реальные аналитики, когда говорили с самого начала, понимали, что наступать на превосходящего противника и ставить такие амбициозные цели – до Азовского моря и всё, публично ставить, они малоосуществимы. Это могло произойти только при том, если бы враг вообще не хотел обороняться и просто бросил бы своё оружие, которого больше, чем у нас, и начал бежать», – отметил Костенко.

По его словам, всё так и было задумано, как произошло, просто это хитро назвали «контрнаступом».

«Все, кто военные и кто реально анализировал, понимали, что это маловероятно, и что то, что мы делали в целом – имело другую задумку. На растягивание противника, навязывание инициативы, не давать противнику делать ударные группировки, концентрировать свои войска на каком-то одном направлении», – объяснил комитетчик.