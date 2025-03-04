«Мы устали оплачивать войну»: Трамп обрубил поддержку киевского режима – СМИ

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Вашингтон остановил всю текущую военную помощь Украине.

Об этом изначально сообщили американские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, агентство Блумберг, ссылаясь на источник в Пентагоне, написало, что помощь прекращается до тех пор, пока Украина не продемонстрирует готовность к миру.

При этом чиновник американского оборонного ведомства уточнил, что речь идет о приостановке поставок всей американской военной техники, которая еще не находится на Украине, включая оружие, идущее транзитом через Польшу. Отмечается, что президент США Дональд Трамп дал соответствующее распоряжение отдал приказ министру обороны Питу Хегсету.

«Это не окончательное прекращение помощи, это пауза», – в свою очередь заявил телеканалу Fox News неназванный представитель администрации Трампа.

Позже появилась информация, что прекращение помощи подтвердил Белый дом, но на самом деле речь снова идет об анонимном источнике.

«Президент Трамп ясно дал понять, что он сосредоточен на мире. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были привержены этой цели. Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует решению», — приводит слова одного из чиновников администрации Трампа агентство Рейтерс.

Пока что официальных подтверждений со стороны американских властей нет, но, похоже, об этом вскоре будет объявлено, учитывая масштаб утечек.

При этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире Fox News рассказала, что в ходе визита в Вашингтон Владимир Зеленский был в шаге от подписания сделки о полезных ископаемых, которая могла бы стать для него экономическим спасением, но предпочел отказаться.

«И он укусил руку, которая его кормит», — сказала чиновница.

«Соединенные Штаты и американский народ устали оплачивать счета за эту войну. Президент Трамп хочет договориться о соглашении. К сожалению, оказывается, что президент Зеленский пока попросту не хочет этого», — резюмировала пресс-секретарь Белого дома.

Военный блогер Юрий Подоляка считает, что это решение не сразу скажется на линии фронта, поскольку Украину при прежней администрации накачали оружием.