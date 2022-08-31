Мы устали от призывов договариваться с Россией – Кулеба

31.08.2022  10:29 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Украину раздражает, когда европейские политики побуждают ее пойти на уступки России.

Об этом в эфире финансируемого Госдепартаментом США ресурса «Радио Свобода» заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украину раздражает, когда европейские политики побуждают ее пойти на уступки России. Об этом в...

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По словам Кулебы, пока еще не большинство, но некоторые европейские элиты призывают Украину договариваться.

«Я устал от их скепсиса. Эти все группы, которые никогда не верили в Украину, которые были адвокатами этих полумер в отношении России, говорили: «Ну, давайте тут как-то». Вся их политика провалилась с первой же ракетой, которая упала на Киев 24 февраля.

Действительно, сейчас мы видим, как некоторые отдельные, это не мейнстрим, не какая-то базовая линия, но некоторые начинают в Европе говорить: «Нет, так, может, надо…». Всем им мы отвечаем: «Мы уже устали от вас, от ваших попыток постоянно решить любую ситуацию за счет Украины», – сказал министр.

«Когда мне начинает кто-то рассказывать, что Украина должна пойти на какую-то уступку, в любом вопросе – не территориальную уступку, это даже не обсуждается, но тактические какие-то вещи, – «нужно пойти на уступку, потому что очень важно, чтобы Россия согласилась на что-то» – то я просто им говорю: «Можете остановиться тут и разговор не продолжать», – заявил Кулеба.

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