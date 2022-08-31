Мы устали от призывов договариваться с Россией – Кулеба

Украину раздражает, когда европейские политики побуждают ее пойти на уступки России.

Об этом в эфире финансируемого Госдепартаментом США ресурса «Радио Свобода» заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

По словам Кулебы, пока еще не большинство, но некоторые европейские элиты призывают Украину договариваться.

«Я устал от их скепсиса. Эти все группы, которые никогда не верили в Украину, которые были адвокатами этих полумер в отношении России, говорили: «Ну, давайте тут как-то». Вся их политика провалилась с первой же ракетой, которая упала на Киев 24 февраля.

Действительно, сейчас мы видим, как некоторые отдельные, это не мейнстрим, не какая-то базовая линия, но некоторые начинают в Европе говорить: «Нет, так, может, надо…». Всем им мы отвечаем: «Мы уже устали от вас, от ваших попыток постоянно решить любую ситуацию за счет Украины», – сказал министр.