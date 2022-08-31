Мы устали от призывов договариваться с Россией – Кулеба
Украину раздражает, когда европейские политики побуждают ее пойти на уступки России.
Об этом в эфире финансируемого Госдепартаментом США ресурса «Радио Свобода» заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам Кулебы, пока еще не большинство, но некоторые европейские элиты призывают Украину договариваться.
«Я устал от их скепсиса. Эти все группы, которые никогда не верили в Украину, которые были адвокатами этих полумер в отношении России, говорили: «Ну, давайте тут как-то». Вся их политика провалилась с первой же ракетой, которая упала на Киев 24 февраля.
Действительно, сейчас мы видим, как некоторые отдельные, это не мейнстрим, не какая-то базовая линия, но некоторые начинают в Европе говорить: «Нет, так, может, надо…». Всем им мы отвечаем: «Мы уже устали от вас, от ваших попыток постоянно решить любую ситуацию за счет Украины», – сказал министр.
«Когда мне начинает кто-то рассказывать, что Украина должна пойти на какую-то уступку, в любом вопросе – не территориальную уступку, это даже не обсуждается, но тактические какие-то вещи, – «нужно пойти на уступку, потому что очень важно, чтобы Россия согласилась на что-то» – то я просто им говорю: «Можете остановиться тут и разговор не продолжать», – заявил Кулеба.
Спасибо!
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