Мы уступаем России в количестве и качестве FPV-дронов – командир ВСУ

Анатолий Лапин.  
19.05.2025 15:22
  (Мск) , Киев
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украинская армия отстает от российской по количеству FPV-дронов и их качеству.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил командир дивизиона артиллерийской разведки ВСУ, герой Украины Виталий Литвин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская армия отстает от российской по количеству FPV-дронов и их качеству. Об этом в...

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«Это действительно так есть, у меня работают подразделения сейчас там и на Купянском направлении, и по сравнению с применением FPV-дронов на Покровском оно сейчас в разы больше. И враг понял, что FPV -дроны это метко, и они могут такое количество боеприпасов артиллерийских уже использовать, а уничтожить ту или иную цель.

По поводу артиллерийских систем на Покровском направлении по боеприпасам мы можем достигать определенных паритетов, но вот как раз-таки в применении FPV-дронов, то враг здесь нас превосходит. И можно сказать, что он немножко идет даже впереди по качеству применения дронов на оптоволокне. Они работают уже на большую дальность, чем можем работать мы», – заявил Литвин.

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