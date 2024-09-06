«Мы увязли»: Путин и Герасимов научились воевать и не повелись на курскую «военную хитрость» – офицер ВСУ

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ВСУ завязли в Курской области. Стало невозможно продвигаться. А выводить войска – это расписаться в том, что положили столько людей ради «блефа и понтов».

Об этом на канале UkrLife заявил офицер ВСУ, медик Геннадий Друзенко, скандально известный приказом своим подчиненным кастрировать российских солдат, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Курская операция – до сих пор президент упирается, что «это офигенно гениальный ход». У меня вопрос: а у нас так хорошо на Донецком направлении, что мы можем позволить себе бросить с десяток лучших бригад для того, чтобы «отжать» там сельские районы Курщины? При том, что мы заявляем, что они нам нафиг не нужны, мы их не будем завоёвывать. Мы выступаем как классические оккупанты, а поскольку мы связаны международным правом, мы берём ответственность за эти территории. А какой, кроме символического, смысл удержания там полторы тысячи квадратных километров сельской территории? Если бы взяли АЭС – это какой-то актив, 2 гигаватта – это уже влияние на российскую энергетику. Суджа? Кроме того, что все узнали название этого районного центра с населением 8 тысяч… Мы бросили ресурсы, которых крайне не хватает на стратегическом Донецком направлении фронта. Если наше руководство надеялось, что Путин или Герасимов перебросят войска с Донецка, они промахнулись. Уже не тот Путин, не тот Герасимов, они научились воевать и не повелись на эту военную хитрость», – сказал Друзенко.

В результате, признал он, ВСУ на Курщине попросту «завязли».



«Уйти с территорий – это признать, что это был блеф и понты. Сил продвигаться дальше у нас нет, фронт стабилизировался. А если продвигаться дальше, нужны резервы. Эффект неожиданности, который сработал в Курске, когда-то сработал на Харьковщине – он уже потерян. Соответственно, вопрос – и не только у нас, но и у западных партнёров – а зачем?», – возмущался ВСУшник.