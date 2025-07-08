«Мы уже дали украинцам слишком много лучшего в мире оружия» – Трамп о плохой меткости ВСУ

Константин Серпилин.  
08.07.2025 20:57
  (Мск) , Вашингтон
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Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Если бы не поставки американского оружия, СВО закончилась бы за три-четыре дня. Украинцы, хоть и были храбрыми, но плохо целились и нерационально им пользовались. 

Об этом во время встречи с американским Кабинетом министров заявил президент США Дональд Трамп, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если бы не поставки американского оружия, СВО закончилась бы за три-четыре дня. Украинцы, хоть...

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«Я скажу, что украинцы были храбрыми. Мы дали им лучшее оружие, что когда-либо было создано. Мы дали им противотанковые ракеты, которые уничтожали танки, если просто направить их в нужную сторону. Мы дали им ракеты, самые новые и мощные. Они могли сбивать много всего, что обычно уничтожало бы их.

Знаете, это, наверное, была бы очень быстрая война, она бы длилась три или четыре дня. Но у них было невероятное преимущество в вооружении», – трепался в своем стиле Трамп.

«Мы дали им гораздо больше, чем нужно было. Байден не должен был этого делать, он должен был уровнять. Мы должны были дать им столько же или меньше, чем Европа. Но мы потратили более 300 миллиардов долларов.

И украинцы были очень храбрыми, потому что кто-то должен был управлять этим оружием. Но мы дали им лучшее оружие, ни у кого нет ничего подобного», – добавил бреда американский президент.

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