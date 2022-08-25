«Мы уже де-факто в НАТО, а вы наркоманы» – Резников ответил западным «союзникам»

По словам Главкома ВСУ Валерия Залужного, Украина из списков необходимых уже выполнила более 300 стандартов НАТО.

Об этом в эфире «Военного телевидения Украины» заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда я познакомился с паном Валерием Залужным, и мы начали сотрудничество, он мне рассказал, что ВСУ 380 стандартов НАТО уже освоили. Представьте себе больше 300 стандартов уже освоено. За 8 лет сотрудничества и взаимодействия.



То есть, когда мы говорим о стандартах НАТО, они уже есть. Поэтому, когда мы говорим о странах НАТО, которые не очень хотят, чтобы мы были партнёрами, зная, что они будут пользоваться правом вето, потому что они зависят от российской газовой наркотической иголки. И они могут воспользоваться правом вето, чтобы мы не вступили и не стали членом НАТО де-юре, то мы практически уже страна НАТО де-факто» – рассказал Резников.