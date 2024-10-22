«Мы уже договорились с Туском». Вучич отправил вместо себя в Казань четырех министров

Сербскую делегацию на Саммите БРИКС в Казани возглавит вице-премьер-русофил Александр Вулин, вместе с ним в Россию приедут министр обороны Братислав Гашич, министр экономики Адриана Месарович, а также курировавший ранее сербско-российские отношения министр без портфеля, отвечающий за международное экономическое сотрудничество и социальное положение церкви в стране и за рубежом Ненад Попович.

Своей неприезд в Россию президент Сербии объяснил тем, что еще до приглашения Владимира Путина договорился о визите в Белград премьер-министра Польши Дональда Туска, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вучич рассказал, что в день, когда получил приглашение от президента России Владимира Путина приехать на саммит БРИКС в Казань, он сказал российскому послу, что в предыдущие дни вел переговоры с Дональдом Туском – и тот подтвердил свой приезд в Белград.

«Дональд Туск, премьер-министр Польши, принял приглашение, и он приедет послезавтра, завтра у меня трехсторонняя встреча с Фицо и Орбаном, а в среду уже приезжает Дональд Туск, но к нему присоединится Кириакос Мицотакис, наш греческий друг. Позже вечером приедет Урсула фон дер Ляйен, потому я был предельно честен с президентом Путиным», – рассказал президент Сербии телеканалу РТС.

При этом он добавил, что даже если бы этих визитов не было, ему было бы крайне сложно приехать в Россию «из-за разных вещей, которые вы (Владимир Путин – ред.) хорошо знаете и, как я думаю, понимаете Сербию».

«Сербия – единственная страна в Европе, которая ни словом, ни буквой не присоединилась ни к одной санкции против Российской Федерации, а только в этом году их было 44. Я сказал ему, что даже с этим и без всего этого будет сложно, потому что мы отправим делегацию, состоящую из четырех наших министров», – отметил Вучич.

На вопрос журналиста можно ли сегодня присутствовать на саммите БРИКС, чтобы это не было воспринято (в ЕС – ред.) как отклонение от евроинтеграции, Вучич ответил, что это невозможно.