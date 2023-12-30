Мы уже информационно проиграли, украинцы не верят ни власти, ни в победу, – киевский политолог

Анатолий Лапин.  
30.12.2023 17:47
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Украина


Украина проигрывает информационную войну даже за настроения собственного населения – у населения нет веры в будущее, а запущенный Банковой информационный марафон уже давно не вызывает доверия.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости Live» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина проигрывает информационную войну даже за настроения собственного населения – у населения нет веры...

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«Социология показывает, что доверие к телемарафону просело в разы и оно вдвое может быть ниже, чем к телеграм-каналам. А в телеграм-среде доминируют как раз российские медиа.

Мы уже проиграли эту информационную войну, мы уже проигрываем нарративы.

По большом счету на фронте существенных изменений нет – я говорю о контроле территорий, хотя мы понимаем, что определенная инициативы перешла на сторону России.

Но информационный нарратив, веру у будущее Украины, веру в победу, веру в какое-то позитивное развитие ситуации. Мы проигрываем и внутри страны, и снаружи, – это показывает вся социология», – заявил Бортник.

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