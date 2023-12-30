Мы уже информационно проиграли, украинцы не верят ни власти, ни в победу, – киевский политолог

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина проигрывает информационную войну даже за настроения собственного населения – у населения нет веры в будущее, а запущенный Банковой информационный марафон уже давно не вызывает доверия.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости Live» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Социология показывает, что доверие к телемарафону просело в разы и оно вдвое может быть ниже, чем к телеграм-каналам. А в телеграм-среде доминируют как раз российские медиа. Мы уже проиграли эту информационную войну, мы уже проигрываем нарративы. По большом счету на фронте существенных изменений нет – я говорю о контроле территорий, хотя мы понимаем, что определенная инициативы перешла на сторону России. Но информационный нарратив, веру у будущее Украины, веру в победу, веру в какое-то позитивное развитие ситуации. Мы проигрываем и внутри страны, и снаружи, – это показывает вся социология», – заявил Бортник.