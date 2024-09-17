Мы уже не вывозим обеспечение своей границы и экономики – Арестович

Анатолий Лапин.  
17.09.2024 15:40
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Украина, Экономика


Украина больше не в состоянии обеспечить себя как государство – слишком мало в стране работающих граждан даже для тех территорий, что сейчас контролирует Киев.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина больше не в состоянии обеспечить себя как государство – слишком мало в стране...

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«У Украины совсем другая задача – не страшная победа над Россией, а недопущение второй войны, но даже это второстепенное. А первостепенное – надо что-то делать с глобальной стратегией Украины. Потому что даже если нас сейчас оставить в покое, перестать атаковать и так далее, мы по демографии уже не вывозим не только территорию 91-го года, а и экономику не вывозим, ничего не вывозим.

Когда 16 миллионов неработающих на 9 миллионов работающих, эта страна обречена, она не вывезет. Это даже в абсолютно мирное время, когда нас все любят, окружают сплошными цветочками и по нам больше не стреляют. Мы уже не вывозим, потому нам нужна радикальная смена стратегии», – заявил Арестович.

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