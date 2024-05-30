«Мы уже победили»: львовский пропагандист призвал не зацикливаться на потерянных территориях

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Украина уже якобы победила, потому что не исчезла с мировой политической карты. При этом потеря территорий – не беда, главное, что она сохранила субъектность.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил скандальный львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если целью войны является наше небытие, то сам факт существования Украины, украинского языка, самодостаточного государства, где вот так три «окошечка» в экране говорят то, что думают, – это и есть победа над врагом. И зацикленность на двух районах здесь мир не очень рассматривает, мир к этому более глобально и долгосрочно подходит. Если бы такую оптику поменять, я уверен, что многим людям это добавило бы. Мне кажется, это долгосрочное понимание, что мы уже победили тем, что мы есть, а нас не должно было быть, то разве этого недостаточно? К этому нужно подходить как-то с другого взгляда, насколько это возможно», – заявил Дроздов.