«Мы уже победили» – неонацисты под Офисом президента выдвинули ультиматум «еврейскому клану Вовы Зеленского»

14.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Сегодня, в так называемый день защитника Украины, приуроченный ко дню УПА, националисты, пренебрегая дистанцией и другими карантинными средствами, провели масштабный марш по центру Киева к Офису президента, чтобы там зачитать свои требования.

Главным лозунгом колонны был «Бой коллаборантам», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже шестнадцатый раз улицами Киева пройдет марш, марш славы УПА, и это очень символично и важно. Я сейчас, когда шёл к вам, увидел одну семью, которая мне сказала, что вы знаете, в 2005 году мы впервые были на марше, и вот этот ребеночек – а это молодой человек, такой здоровый, высокий – вот этот ребеночек был у меня на руках, говорит отец. Тогда в 2015 году, когда впервые проводился марш по Крещатику, марш славы Украинской повстанческой армии», – рассказал перед началом мероприятия лидер националистической партии «Свобода» (запрещена в РФ) Олег Тягнибок.

К торжественным речам присоединился также один из основателей запрещенного в России «Азова», лидер «Нацкорпцуса» Андрей Билецкий.

«Совсем недавно это был праздник и смотр националистических сил. Теперь это уже государственный праздник. За это пришлось бороться и, к сожалению, проливать реальную кровь в 2014-м, в 2015 году, она льётся даже в 2020 году.

Что мы сегодня хотим в первую очередь этим маршем, это то, что праздник жив, то, что это не какая-то формальная дата в календаре, что это праздник защитников, которые, там, не вчера, а сегодня защищают свою страну», – сказал Билецкий.

В то же время державшийся особняком экс-лидер также запрещенной в РФ УНА-УНСО Дмитрий Корчинский не разделил напыщенных речей своих бандеровских собратьев.

Журналистка спросила нациста, не ностальгирует ли он по временам, когда данный праздник ещё не был государственным, когда он был «провокационным, наполненный эмоциями и опасностью».

«Это очень плохо. Потому что мы можем собраться в большом количестве, походить, помахать знамёнами без проблем. Но когда дело доходит до того, чтобы вытащить товарища из тюрьмы, приходят пятьдесят человек, а на марш приходят несколько тысяч людей. Когда речь идёт о том, чтобы прищемить какой-то коллаборантский канал, то приходят 10 человек, а на марш приходят 10 тысяч человек, а должно быть наоборот. То есть, мы не должны отдавать силы на симуляцию, силы нужно отдавать борьбе», – пожаловался Корчинский.

Между тем, после пения гимна колонна пошла по направлению к Офису президента Владимира Зеленского. Примечательно, что если в прошлом году группировки проводили марши порознь, то сегодня «Правый сектор», «Нацкорпус» и «Свобода» шли в одном ряду.

В ходе шествия журналистка задала главному «правосеку» примерно тот же вопрос, что и Корчинскому.

«Все привыкли, что на этих маршах всегда приковывалось внимание – будет драка, не будет драка», – говорила она.

«А зачем какие-то драки, если мы победили? Это уже государственный праздник, наш, украинский», – ответил главарь «Правого сектора» Андрей Тарасенко.

Добравшись до Банковой националисты выдвинули в адрес президента Зеленского свои требования.

«Мы пришли сегодня с абсолютно четкими требованиями. Если у сегодняшней власти есть хоть что-то, хоть доля украинского то эти требования она выполнят.

Первое, мы требуем выполнить закон о защите украинского государства от коллаборантов. И именно то, что на сегодняшний день он до сих пор не принят, говорит о том, что эти коллаборанты и предатели тут, в кабинетах.

Второе, мы требуем уволить с должности генерального прокурора Венидиктову…

Третье, мы требуем перестать преследовать украинских патриотов и людей, которые защищают Украину. И наконец, начать борьбу с пятой пророссийской колонной внутри страны», – декламировал экс-командир неонацистского подразделения «Азов» Максим Жорин.

«Мы помним, и будем помнить всё, что сделали, всё, что сказали против Украины и против украинцев. Каждая антиукраинская сволочь получит своё, а у нас с вами, друзья, сил хватит, чтобы остановить российский реванш на Украине», – угрожал бандеровец.

Далее участники марша прибили гвоздями к импровизированным дверям президента Зеленского список с требованиями, после чего зажгли файера и спели гимн Украины.

Стоит отметить, что под «дверями» стояли банки с красной жидкостью, в которых были фото Медведчука, Шария и других «коллаборантов», а также российских политиков.

Кроме того, более чем красноречиво прямо у входных дверей в Офис президента был развёрнут плакат: «Украинцы! Празднуем годовщину оккупации и грабежа Украины днепропетровским еврейским кланом Вовы Зеленского!!!»