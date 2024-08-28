Мы уже победили, пора остановиться и объявить об этом – Бортник

Украина уже получила максимум из того, что могла в противостоянии с Россией – сохранила государственность и не развалилась окончательно. Это значит, что власть может объявлять «победу в войне». Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Бортника, остановка боевых действий на нынешних рубежах позволит сохранить экономики и вернуть людей, но на это нужно еще согласие России.

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«Не хочу отвечать банально, но мы уже победили, мы достигли максимально возможного результата в этой ситуации… Представьте себе, что вышел президент Украины Владимир Зеленский и говорит: «Мы отстояли нашу независимость, нашу государственность, не позволили разрушить нашу страну. Мы победили в этой войне. Дальше мы будем заниматься освобождением оккупированных территорий дипломатическим путем. Объявляю этот день днем победы в отечественной войне. Боевые действия прекращаем с нуля часов 28 октября, августа или сентября, июня. Боевые действия прекращаем, я отдаю приказ». Все те проблемы, о которых я говорил, вес этих проблем уменьшается сразу, потому что мы возвращаемся на международные рынки, война уже не играет для Украины критической роли. Конечно, если такой сценарий примет Россия. Там могут сказать «Да пошли вы. Отдайте Херсон и Запорожье», а потом мы с вами о чем-то поговорим. Но представим, что Россия говорит: «Ок, хорошо, давайте сейчас так договоримся». Мы возвращаемся на рынки, начинает возвращаться население, люди внутри расслабляются и начинают больше инвестировать в национальную экономику. Да, масса проблем, сумасшедшие долги, выборы и обострение политической борьбы одновременно, возвращаются военные, стрельба, гранаты – все это происходит, но это не война», – заявил Бортник.