«Мы уже проиграли»: украинский дипломат напуган методичками КГБ

Вадим Москаленко.  
04.04.2024 09:37
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Общество, Политика, Россия, Украина


Чтобы навязать свои нарративы другим странам, Украине должны больше работать с их народами. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если какие-то страны или их лидеры используют, или политики, используют фразу «конфликт на Украине», а не «российская война против Украины», не «российская агрессия против Украины» – уже всё. Здесь мы уже первый момент проиграли, и дальше уже всё интерпретируется по-разному.

К сожалению, во многих странах мира до сих пор нет правильных нарративов. И русские этим пользуются, они размывают это отношение. Они умеют это делать, ещё по методичкам КГБ. В этом направлении ведётся большая война», – сказал Чалый.

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Чтобы навязать свои нарративы другим странам, Украине должны больше работать с их народами. Об...



«Политическое решение зависит от профессиональных советов спецслужб, министерств. А политики смотрят на выборы, как их оценивают избиратели. А избиратели берут информацию с медиа, с других источников, и давят на политиков, как им действовать в той или другой ситуации.

Поэтому, сейчас нужно делать упор на прямые обращения к людям в этих странах, которые должны или могут дальше влиять на политиков», – резюмировал дипломат.

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