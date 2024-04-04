«Мы уже проиграли»: украинский дипломат напуган методичками КГБ

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Чтобы навязать свои нарративы другим странам, Украине должны больше работать с их народами. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если какие-то страны или их лидеры используют, или политики, используют фразу «конфликт на Украине», а не «российская война против Украины», не «российская агрессия против Украины» – уже всё. Здесь мы уже первый момент проиграли, и дальше уже всё интерпретируется по-разному. К сожалению, во многих странах мира до сих пор нет правильных нарративов. И русские этим пользуются, они размывают это отношение. Они умеют это делать, ещё по методичкам КГБ. В этом направлении ведётся большая война», – сказал Чалый.

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«Политическое решение зависит от профессиональных советов спецслужб, министерств. А политики смотрят на выборы, как их оценивают избиратели. А избиратели берут информацию с медиа, с других источников, и давят на политиков, как им действовать в той или другой ситуации. Поэтому, сейчас нужно делать упор на прямые обращения к людям в этих странах, которые должны или могут дальше влиять на политиков», – резюмировал дипломат.