«Мы в антицерковном отстое участвовать не будем» – пресс-секретарь УПЦ

15.11.2018, Киев, Анастасия Самойлова

Киевская власть не собирается создавать никакой автокефалии, она просто хочет уничтожить Украинскую Православную Церковь.

Об этом в эфире канала «Zik» заявил пресс-секретарь УПЦ Василий Анисимов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мы сейчас находимся в каком-то котле клеветы и неадекватности, который, кстати, и у вас тут звучит. Московский Патриархат – это украинская православная церковь. УПЦ – это древнейшая часть РПЦ, рождённой в Киеве, а Московский Патриархат – это второе название Русской Православной Церкви, потому кода нам тут говорят, что мы – московские, а они как бы нет… Чего ж вы униатов Римским Патриархатом не называете и не заставляете говорить, что они – иностранцы, хотя это такой же украинский народ. Во-вторых, мы видим совершенно неадекватное отношение к украинской православной церкви и вообще мы видим, что советский тоталитаризм возвращается в полной мере», – отметил Анисимов.

«Сергею Говоруну и пожертвовать нечем. Он – бродячий архимандрит, у него ничего за душой нет. Может ли он быть патриархом? Конечно, может. Томос могут и ему дать, и кому угодно, если уже пошла такая вакханалия «соберитесь все, а я уже сам решу, кому из вас дать». Это вообще дискредитация всего православия», – уверен пресс-секретарь.

«Я глубоко уверен, что наша власть ничего не хочет создавать. Она просто хочет уничтожить украинскую православную церковь, потому что она не гнётся, не ломается. Если бы она была как наши расколы – что сказала власть, то быстренько и начали бы все делать, а так – нет», – пояснил он.

«Москва отказывается? Патриарх Варфоломей до последнего времени находился в общении с нашей церковью. Мы с ними составляем единое тело Христово, Вселенскую православную церковь. Так что, чтобы что-то делать, надо с нами договариваться, а не с депутатами Верховной Рады, не с политиками и не с президентом нашего государства», – отметил он.

«Какой бы собор ни был, будет ли там присутствовать Говорун или наши депутаты, униаты уже заявили, что в эту церковь пойдут все запрещенные и нарушители дисциплины. Они хотят сделать антицерковный отстой. Мы в этом участвовать не будем», – подытожил он.