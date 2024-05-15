Ракетные обстрелы Крыма и Новороссии вызывают возмущение и раздражение, но к этому нужно подходить с ясной головой и с точки зрения международного права, на чем настаивают наши ближайшие партнёры. Всё происходящее на полях сражений и в ближайшем оперативном тылу напрямую привинчено к глобальным вопросам безопасности, заявил в эфире «Крым 24» политолог, экс-советник главы ДНР Захарченко Александр Казаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Территории, которые мы объявили после референдума своими, то есть ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области, я уже не говорю за Крым, с точки зрения наших партнёров и союзников, исходя из позиции международного права, считаются спорными. Потому что эти территории находятся одновременно в конституциях двух стран – Конституции России и Конституции Украины. И если эти территории признаются спорными нашими, подчеркиваю, нашими партнёрами и друзьями, для нас это уже шаг вперёд. Они говорят, что это не оккупированные территории – это спорные территории. И поэтому мы в эту игру тоже играем, когда американские, французские или британские ракеты прилетают на наши новые территории, к сожалению, включая и Крым, мы делаем вид, что это их позиция, и мы её учитываем. Но если эти ракеты прилетят на территорию России до 2014 года, тогда «прощай, Вася», – отметил он.

Удары по Белгороду наносятся с украинскими ракетами «Ольха» и «Точка У», а также чешскими «Вампирами».

«До сих пор по территории России в границах до 2014 года ни разу не было нанесено удара американской, британской или французской ракетой. Именно об этом говорил министр иностранных дел Великобритании Кэмерон, смотрящий сейчас за киевским режимом, что Киев имеет право бить британским оружием, куда хочет. И в ответ на эти высказывания мы запустили учения по практическому применению тактического ядерного оружия в Южном военном округе, что сильно всех на Западе охладило», – указал Казаков.