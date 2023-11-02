«Мы в ловушке, что дальше?» – Карасёв требует от всей Зе-власти отчёта

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Киевское руководство должно взять на себя полную ответственность и признать, что бандеровское государство находится в страшной опасности.

Об этом на канале «Politeka» заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинское политическое и экономическое руководство должно собраться, и решить, что делать с войной и миром в 2024 году. И тогда это будет коллективная ответственность политического класса. Потому что сейчас многие хотят повесить неудачи на одного человека, на президента. Даже его помощники хотят отмежеваться. Но нет, войну ведёт не один президент. Надо, чтобы была коллективная политическая ответственность Верховной рады, политических сил, президента, высшего военного командования, чтобы выработать курс на 2024 год», – сказал Карасёв.

Он подчеркнул, что для Украины сложилась крайне опасная ситуация.

«Если главнокомандующий говорит, что мы в ловушке позиционного тупика, значит, это серьёзно. И если он фактически даёт понять, что наступление всё, оно дальше не пойдёт, мы должны определиться, что делать дальше. Либо по модели военизированного или гарнизонного государства, как в Израиле. Но мы сегодня видим, что не работает такое государство. Либо партизанское, как Северная Корея. Или искать другие пути. Потому что позиционная война – это как бы замораживание без политических договоров, перемирий и так далее», – подытожил политолог.