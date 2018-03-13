13.03.2018, Киев, Елена Острякова
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Демография, ЕС, Украина, Эмиграция

Мы в ловушке! – в Раде множатся панические заявления о будущем Украины


Евросоюз решает свои экономические проблемы за счет Украины. Об этом сегодня в Верховной Раде заявил депутат от партии «Возрождение» Виктор Бойко.

«За последние 3-4 года наши западные кредиторы и советники завели страну на путь глубокой деструктивной деиндустриализации. Украина превращается в аграрно-сырьевой придаток Европы. Нам навязывается модель, когда за счет украинской трудовой миграции Европа решает проблемы недостачи квалифицированных кадров. Их задача – вытянуть с Украины 5 млн населения и поднять свои ключевые отрасли», – сказал Бойко.

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По его мнению, украинская власть проводит реформы «в угоду кредитам МВФ».

«Украинский Нацбанк обвалил курс гривны. Зарубежные инвесторы боятся нашей валюты. Из-за увеличения цен на энергоносители мы фактически утрачиваем нашу промышленность. Нам предложили модель, когда импорт превышает экспорт на 6 млрд долларов. Это говорит о том, что мы находимся в ловушке глобализации. Мы импортируем товары с высокой добавочной стоимостью, а экспортируем сырье», – сказал Бойко.

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