«Мы в очень сложном положении» – полковник ВСУ

Вопреки заявлениям киевской пропаганды, украинская армия находится в очень трудном положении.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший командующий аэромобильными войсками Украины полковник Иван Якубец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы уделяем слишком много внимания тому, что русские несут потери. Они там наступают, там захватили, но у них потери, у них погибло очень много людей, и так далее.

Наши СМИ создают у людей впечатление, что мы якобы превышаем все ожидания русских, что мы якобы лучше, чем они», – сказал Якубец.