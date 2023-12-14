«Мы в очень сложном положении» – полковник ВСУ

Вадим Москаленко.  
14.12.2023 19:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Вопреки заявлениям киевской пропаганды, украинская армия находится в очень трудном положении.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший командующий аэромобильными войсками Украины полковник Иван Якубец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вопреки заявлениям киевской пропаганды, украинская армия находится в очень трудном положении. Об этом в...

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«Мы уделяем слишком много внимания тому, что русские несут потери. Они там наступают, там захватили, но у них потери, у них погибло очень много людей, и так далее.

Наши СМИ создают у людей впечатление, что мы якобы превышаем все ожидания русских, что мы якобы лучше, чем они», – сказал Якубец.

Он подчеркнул, что инициатива находится на стороне российской армии.

«А если оценить ситуацию по всему фронту, то к сожалению, мы находимся в очень сложном положении. И наша эйфория по поводу того, что они ложат много людей, не имеет ничего общего с тем, чего они могут достигнуть, беспрерывно атакуя и вытесняя нас с позиций», – добавил полковник.

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