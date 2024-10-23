«Мы в осаде»: у Порошенко жалуются на дипломатическое окружение Украины

Если Киев не повлияет на Кишинёв и действующий режим в Молдове рухнет, Украина окажется полностью окружённой недружественными странами.

Об этом на канале экс-спикера запрещенного в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Владимир Арьев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я удивлён, что никакой проактивной позиции относительно Молдовы не было со стороны Украины. Смотрите, у нас куча соседей. Двое из них – одни напрямую агрессор, другие – прихвостни агрессора, мы про Россию и Белоруссию. У нас есть уже проблемы с Венгрией и Словакией. У нас уже есть активные действия на территории Польши пророссийских сил, кстати, там и власти с заявлениями, что с Бандерой в Европу не пойдёте, подыгрывает российским нарративам, которые вбрасываются в польское общество. Там есть проблема.

А если Молдавия станет пророссийской, если там будет пророссийский президент – мы в дипломатическом окружении. Это осада! Не допустить влияние России и помочь Молдавии нивелировать эту гибридную войну, которую информационно ведёт Россия против всех бывших советских республик, которые хотят интегрироваться в Европу, было нашим личным интересом», – сказал Арьев.