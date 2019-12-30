Мы в ответе за тех, кого обменяли – Лариса Шеслер

30.12.2019, Москва, Валентин Филиппов

Освобождённым в результате состоявшегося на днях обмена из украинских тюрем людям необходима всесторонняя помощь и поддержка. Адаптация к свободе не будет простой. Бывшим политузникам надо решать жилищные проблемы, искать работу, оформлять и восстанавливать документы. Создавать условия для переезда семей. О знаменитом учёном Логунове, дедушке Мехти, вызвались позаботиться в неких «российских кругах», а у «беркутов» должны найтись коллеги.

О том, что такое обещанная Украиной «юридическая очистка» и «личное обязательство», о том, как прошедший обмен пленными может быть использован украинской стороной в пропагандистских целях, а главное, что Донбасс всё равно не вернётся в современную Украину, обозревателю ПолитНавигатора Валентину Филиппову рассказала председатель Союза Политэмигрантов и Политзаключённых Украины Лариса Шеслер.

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Валентин Филиппов:Я поздравляю вас с состоявшимся обменом. Вы тоже не посторонний человек в этом процессе.

Лариса Шеслер: Я думаю, что больше всего нужно поздравлять родственников тех, кто получил свободу. И самих ребят, которые перенесли тяжелейшие испытания на протяжение последних нескольких лет.

Валентин Филиппов: Насколько готовы ДНР, ЛНР, да и Российская Федерация принимать этих людей? Вот Логунов. Дедушка Мехти. Я не думаю, что он сможет стоять в очередях ФМС.

Лариса Шеслер: Я надеюсь, что проблема с Мехти будет решена, потому что есть круги российские, которые заявили, что ему помогут. Он действительно очень заслуженный и уважаемый человек. Это известный учёный. Ему помогут здесь.

Но, тем не менее, проблема существует. Люди, которые просидели несколько лет в украинских тюрьмах, нуждаются в медицинской помощи. Им её нужно оказать. Сделать это в Донецке не так легко. Людям нужно помочь психологически. А дальше пойдут понятные проблемы. Надо помочь с жильём, с работой, с тем, чтоб они могли привезти родственников. И, несмотря на то, что произошла юридическая очистка, чего не было в предыдущих обменах, всё равно путь на Украину им закрыт.

Именно из-за этого люди отказывались от обмена. Известно, что 20 человек отказались ехать в ДНР и ЛНР. Именно потому, что начать жизнь с чистого листа в таком немолодом возрасте, оказаться без средств к существованию в каком-то не знакомом городе, в Донецке, в Луганске или в России, это многим кажется невозможным….

Валентин Филиппов: Но эти 20 человек отпущены на свободу там, на Украине?

Лариса Шеслер: Да. Очистку юридическую прошли все. Они освобождены под личное обязательство. Фактически они сейчас находятся на свободе. Они не в СИЗО, не в тюрьмах.

Валентин Филиппов:А что означает это «личное обязательство»? Дело закрыто или не закрыто. Обвинение снято или не снято?

Лариса Шеслер: Обвинения не сняты, но дело закрыто. Обвинение не снято, потому, что человек освобождён по амнистии. Но в любой момент его могут привлечь к расследованию. Естественно, это просто формулировка такая. «Под личное обязательство», это значит, что он должен являться по первому требованию. В прокуратуру, к следователю, в МВД и так далее. Он не получает полную свободу. Это для того сделано, чтобы человек не чувствовал себя полностью свободным, а был вынужден либо находиться под надзором, либо уехать в ЛНР-ДНР.

Но, на самом деле, это процедура очень редкая и в современной Украине, вообще, неслыханная. Не говоря о том, что происходит обмен украинцев на украинцев. Там нет никаких россиян. И они обменивают даже не по принципу, что одни пророссийские и антимайдан, а другие – военные украинские. Освобождают «Беркут». А «Беркут» – они не пророссийские. Они не проДНРовские. Это люди, которые защищали конституционный порядок на Украине. Тем не менее, для нынешней Украины они враги.

Валентин Филиппов: Но подождите. Я слышал, некоторые из этих товарищей замечательных, они даже в АТО участвовали. Они воевали против ополчения. Брали Славянск, к примеру. Против знаменитого Гиркина, как его, Стрелкова, вели боевые действия.

Лариса Шеслер: Игоря Стрелкова.

Валентин Филиппов: Да. Против Игоря Стрелкова. Против его группы из 52 человек. И они совершили такой подвиг. Освободили от российских оккупантов целый город. После этого попали в тюрьму. И сейчас мы их вымениваем. Как вы думаете, им могут быть предъявлены обвинения в ДНР?

Лариса Шеслер: Ну, я надеюсь, что этого не произойдёт. Потому, что они и так достаточно сильно были наказаны своей родиной Украиной. И я думаю, что их по любому можно было бы простить за ту глупость, которую они совершили в 2014 году, пытаясь освободиться от клейма врагов Украины. Я так только могу расценивать их действия.

На самом деле, это большой урок и нынешним МВДэшникам, которые сегодня защищают украинскую власть. Посмотрите….

Валентин Филиппов:Да, да, да. Против России можно воевать сколько угодно. Россия потом спасёт, защитит, выменяет.

Лариса Шеслер: Да. Пригреет. Примет. А будете защищать Зеленского, а он вас кинет под ноги нацикам. И они вас просто растопчут.

Валентин Филиппов: Кстати, по поводу «под ноги нацикам». Я так понимаю, что по старой украинской, а может и не украинской, традиции, чем разгонять нациков, их решили обмануть? Я так понимаю, они до сих пор под СИЗО стоят?

Лариса Шеслер: Понимаете, противопоставить сильную конституционную руку украинской власти не удаётся. Им не удаётся продемонстрировать, что маргиналы, террористы, боевики будут всегда наказаны. И пытаются «и нашим, и вашим», и уцелеть в этом всём. Украинская власть не нашла ничего лучше, чем объехать другой дорогой, и всё….

Валентин Филиппов: Ну, а как считаете, вот Украина приложила все усилия. Обманывала, врала, всё что угодно делала, но – отдала, поменяла. Не всех, но отдала. Видно, что напряглась.

Лариса Шеслер: Да, конечно.

Валентин Филиппов: Не будет ли это поводом, что они скажут – вот мы вам отдали. Давайте вы нам теперь границу отдайте прямо сейчас.Мы теперь хорошие. Мы напряглись. Как с ними дальше говорить?

Лариса Шеслер: Безусловно, все действия Украины ведут к тому, чтобы обвинить Россию в том, что именно она виновата в затягивании военного конфликта. Зеленский и его круг пытаются продемонстрировать Европе – «Вы видите, мы выполняем все условия Нормандского формата, мы будем стремиться к миру». Но, на самом деле, ни о каком мире на Донбассе пока речь не идёт. Потому что их цель – перекрыть границу. И потом раздавить любое сопротивление. Это то, на что никогда не согласится российская сторона. То, на что никогда не согласятся ДНР и ЛНР, которые защищают интересы населения.

Это, конечно, будет использовано в целях пропаганды и агитации. Но я не думаю, что этого хватит для того, что бы Россия отдала границу.

Россия этого не сделает никогда. Она отлично понимает, что хорватский сценарий абсолютно неприемлем для Донбасса потому, что это сильно дискредитирует Россию не только на Донбассе, но и во всём мире.

Я думаю, что этого не произойдёт никогда.

И вы посмотрите, какие законы сегодня принимает Украина. По свободе слова, по контролю над медиа, о том, что нельзя упоминать Россию и русских ни в каком положительном аспекте. И что? В такую Украину вернётся Донбасс?

Валентин Филиппов: Если бы только это. Украина за эти пять лет наштамповала такое количество законов идиотских и грабительских. Да она просто кредитов набрала. Пусть сама отдаёт.

Как так? Донбасс должен ещё и кредиты за неё отдавать?

Лариса Шеслер: Ну, для меня главным фактором является не экономика. А то, что Украина превратилась в фашистское государство. И вернуться в неё, это предать всю историю, предать свой менталитет, смириться с тем, что потомки полицаев обрели власть в твоём государстве и предать своих предков, которые воевали в Великой Отечественной Войне.

Если кого-то это устраивает, то Донбасс и жителей Новороссии это не устраивает.

Валентин Филиппов:Ладно. Огромное спасибо. Ещё раз всех поздравляем. С освобождением, ребята.

Лариса Шеслер: Я тоже поздравляю всех ребят и их родственников.