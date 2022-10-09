«Мы в шаге от КТО», – эксперты о встрече Путина и Бастрыкина по Крымскому мосту
Владимир Путин в воскресенье выслушал доклад главы Следственного комитета о теракте на Крымском мосту. Наблюдатели полагают, что в понедельник по итогам заседания Совбеза может быть принято решение о переформатировании военной спецоперации на Украине в контртеррористическую.
«Это теракт, который готовили украинские спецслужбы, и целью этого теракта было уничтожение крупного объекта гражданской инфраструктуры, очень важного для Российской Федерации», – сказал глава СК Александр Бастрыкин.
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Грузовик до Крыма побывал в Болгарии, Грузии, Армении, Северной Осетии, Краснодарском крае. Установлены перевозчики, а также те, кто помог осуществить теракт внутри РФ.
«Спецслужбы Украины и граждане России, и зарубежных государств, которые помогали в подготовке этого теракта», – сказал Бастрыкин.
Политолог Марат Баширов прогнозирует:
«Главное мы услышали – это теракт, подготовленный украинскими властями, и удар наносился по критически важному объекту на территории России. Это очень серьезно.
Мы в шаге от КТО. Дело о взрыве на Крымском мосту завели по статье «терроризм». Завтра всё будет решаться на Совбезе», – считает Баширов.
Политолог Сергей Марков обращает внимание на кадры, распространенные пресс-службой Кремля по итогам встречи.
«Лицо Путина, когда он слушает доклад о теракте Украины против Крымского моста. Путин, видимо, уже принял жёсткое решение об ударе возмездия», – считает Марков.
На это же указывает и священник Александр Новиков:
«Думаю, что Кремль неслучайно опубликовал этот фрагмент с реакцией Путина на доклад Бастрыкина о том, что взрыв на Крымском мосту является терактом Украины на объекте критически важной гражданской инфраструктуры России. Полезно посмотреть. Обратите внимание на интонацию президента России, особенно на последнее «спасибо».
Военкор Александр Коц опубликовал некоторые подробности того, о чем Бастрыкин мог сообщить Путину:
«По моей информации, в операции по Крымскому мосту были задействованы две большегрузные машины. Схема доставки была такова.
Груз – 22 поддона пленки по 9 рулонов на каждом (один поддон весит около тонны) – прибыл по морю в грузинский порт Поти из Болгарии. Заказчиком выступал гражданин Украины.
Далее он был погружен на фуру с иностранными номерами, водитель общался с заказчиком по Вацапу.
Из Поти грузовик отправился в Армению, где груз был растаможен по правилам Таможенного союза – говорят, это типичный, не вызывающий подозрений маршрут едущих в Россию, надеюсь, дальнобойщики пояснят.
Затем машина снова въехала в Грузию, а из нее – на территорию РФ через КПП Верхний Ларс. Тот самый, через который в Грузию от мобилизации бегут некоторые россияне. Конечной точкой был город Армавир, где поддоны перегрузили на другую фуру, которая отправилась в сторону Крыма.
Судя по всему, взрывчатка каким-то образом была заложена в рулоны с пленкой. Причем так, что на рентгене ее не было видно.
И сделано это было в Болгарии. А значит в организации этого теракта, помимо Украины, могли участвовать и иностранные спецслужбы.
Водитель первой фуры уже дает показания. Скорее всего, как и шофер второй фуры, он был использован вслепую и не знал о том, что везет», – сообщил Коц.
Спасибо!
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