«Мы в шаге от КТО», – эксперты о встрече Путина и Бастрыкина по Крымскому мосту

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Новости Украины

Владимир Путин в воскресенье выслушал доклад главы Следственного комитета о теракте на Крымском мосту. Наблюдатели полагают, что в понедельник по итогам заседания Совбеза может быть принято решение о переформатировании военной спецоперации на Украине в контртеррористическую.

«Это теракт, который готовили украинские спецслужбы, и целью этого теракта было уничтожение крупного объекта гражданской инфраструктуры, очень важного для Российской Федерации», – сказал глава СК Александр Бастрыкин.

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Грузовик до Крыма побывал в Болгарии, Грузии, Армении, Северной Осетии, Краснодарском крае. Установлены перевозчики, а также те, кто помог осуществить теракт внутри РФ.

«Спецслужбы Украины и граждане России, и зарубежных государств, которые помогали в подготовке этого теракта», – сказал Бастрыкин.

Политолог Марат Баширов прогнозирует:

«Главное мы услышали – это теракт, подготовленный украинскими властями, и удар наносился по критически важному объекту на территории России. Это очень серьезно. Мы в шаге от КТО. Дело о взрыве на Крымском мосту завели по статье «терроризм». Завтра всё будет решаться на Совбезе», – считает Баширов.

Политолог Сергей Марков обращает внимание на кадры, распространенные пресс-службой Кремля по итогам встречи.

«Лицо Путина, когда он слушает доклад о теракте Украины против Крымского моста. Путин, видимо, уже принял жёсткое решение об ударе возмездия», – считает Марков.

На это же указывает и священник Александр Новиков:

«Думаю, что Кремль неслучайно опубликовал этот фрагмент с реакцией Путина на доклад Бастрыкина о том, что взрыв на Крымском мосту является терактом Украины на объекте критически важной гражданской инфраструктуры России. Полезно посмотреть. Обратите внимание на интонацию президента России, особенно на последнее «спасибо».

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Военкор Александр Коц опубликовал некоторые подробности того, о чем Бастрыкин мог сообщить Путину:

«По моей информации, в операции по Крымскому мосту были задействованы две большегрузные машины. Схема доставки была такова. Груз – 22 поддона пленки по 9 рулонов на каждом (один поддон весит около тонны) – прибыл по морю в грузинский порт Поти из Болгарии. Заказчиком выступал гражданин Украины. Далее он был погружен на фуру с иностранными номерами, водитель общался с заказчиком по Вацапу. Из Поти грузовик отправился в Армению, где груз был растаможен по правилам Таможенного союза – говорят, это типичный, не вызывающий подозрений маршрут едущих в Россию, надеюсь, дальнобойщики пояснят. Затем машина снова въехала в Грузию, а из нее – на территорию РФ через КПП Верхний Ларс. Тот самый, через который в Грузию от мобилизации бегут некоторые россияне. Конечной точкой был город Армавир, где поддоны перегрузили на другую фуру, которая отправилась в сторону Крыма. Судя по всему, взрывчатка каким-то образом была заложена в рулоны с пленкой. Причем так, что на рентгене ее не было видно.

И сделано это было в Болгарии. А значит в организации этого теракта, помимо Украины, могли участвовать и иностранные спецслужбы.

Водитель первой фуры уже дает показания. Скорее всего, как и шофер второй фуры, он был использован вслепую и не знал о том, что везет», – сообщил Коц.