Мы в тупике, Украина истощается – Карасёв о превосходстве ресурсов РФ

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Конфликт на Украине перешел в тупик. Это война на истощение, в которой у Украины нет шансов на победу, поскольку ресурсов у России намного больше.

Об этом в эфире израильского телеканала Iton TV заявил украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дальше – тупик на истощение, где, как пишут на Западе, причем, регулярно уже, у России больше ресурсов и резервов. Если допустить, что примерно погибших одинаково, я думаю, что примерно одинаково погибших и с одной, и с другой стороны, то это под миллион погибших и раненных. Для нынешнего времени, нынешней эпохи это достаточно ошеломляющая цифра…», – рассуждал он.

«Дилемма стоит – если продолжать войну на истощение, Украина истощится раньше. Вот, Дэвид Игнатиус описал, что главная проблема Украины, – он общался в Киеве, был в прифронтовых госпиталях, общался с военными, раненными, – главная проблема – это истощение человеческого ресурса… Проблема в том, что у России ресурс демографический намного больше, чем украинский. По подсчетам Эдварда Лютвака, – это авторитетнейший военный эксперт и аналитик, в России каждый месяц 100 тысяч граждан достигают призывного возраста. В год это примерно миллион. В Украине – только 20 тысяч, но до войны. Сейчас, с учетом того, что многие убегают, уезжают или уехали, это намного меньше», – заключил Карасев.