Мы в заложниках: националистический проект независимости потерпел крах – украинский философ

Анатолий Лапин.  
07.10.2024 16:42
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Население Украины недостойно той земли, на которой оно проживает. За 33 года независимости попытки сформировать националистический проект потерпели крах, а несогласные с таким проектом превратились в заложников.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил бывший активный сторонник майдана украинский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Население Украины недостойно той земли, на которой оно проживает. За 33 года независимости попытки...

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«33 года независимой Украины показали, что мы недостойны этой земли. Потому что мы сделали все, чтобы уничтожить доставшееся нам благосостояние, потому что мы были настроены в иной теоретической концепции. В этой концепции не нужны были ракеты, не нужны были танки, не нужна была авиация – ничего этого было не нужно.

И это показывает, что националистический проект независимости потерпел крах. Неважно, они осознают это, не осознают, осознают это сейчас, через пять, через 10 лет – это неважно. Он потерпел крах.

А поскольку это люди очень фанатичные и от своих планов не откажутся, мы будем переживать столкновение с действительностью. И в этом смысле мы – заложники», – грустно заключил Дацюк.

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