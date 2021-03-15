«Мы валимся». Украина потеряла остатки инвестиционной привлекательности

15.03.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Украина уже давно перестала быть инвестиционно привлекательной страной, в частности из-за оттока трудовых мигрантов.

Об этом в эфире телеканала «КРТ» заявил экономический эксперт Юрий Атаманюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все страны борются за инвестиции. Страна развивается, если объем инвестиций 12% ВВП и более. У нас за эти два года мы впервые за 30 лет независимости получили отток инвестиций. Все смотрят – как можно в эту страну вкладывать деньги? Любой инвестор-иностранец всегда заходит с кредитным плечом банка. Какой серьезный банк, видя ситуацию у нас, даст банковскую гарантию на участие в какой-либо приватизации, в строительстве?

Мы имеем проблемы с военным конфликтом, с нестабильным политическим состоянием, с оттоком трудовых мигрантов. В наши заводы невыгодно вкладывать, потому что некому на них работать, нет трудовых ресурсов. По количеству трудовых мигрантов мы сравнялись с Пакистаном, только у Пакистана 220 миллионов населения, а у Украины в семь раз меньше. Мы уже давно не являемся инвестиционно привлекательной страной.

А если мы говорим о налоговых преференциях для бизнеса, то рядом находящиеся страны – Румыния, Болгария, Венгрия, Белоруссия, Польша – имеют более льготное налоговое поле, чем Украина. Мы валимся, и даже не думаем ставить какую-то подпорку», – сказал Атаманюк.