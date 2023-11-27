«Мы вас любим» – иноагент «Дождь» вновь обвешался флагами ЛГБТ

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Телеканал-иноагент «Дождь» сменил свой логотип на «радужный» символ ЛГБТ.

Об этом он сообщил на своем тг-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Это сделано в знак протеста против искового заявления Минюста РФ о признании Международного общественного движения ЛГБТ экстремистским и о запрете его деятельности в России. Верховный Суд России рассмотрит его 30 ноября.

«Последствия этого решения сложно переоценить: под угрозой уголовного преследования оказывается любой представитель ЛГБТ-сообщества, а также любой, кто поддерживает ЛГБТ, говорит о недопустимости дискриминации.

Подобная дискриминация отвратительна. А потому нам важно выразить свою поддержку представителям ЛГБТ-сообщества», – говорится в заявлении редакции.

Это не первый подобного рода демарш «Дождя». В декабре 2022 года телеканал таким же образом протестовал против принятия парламентом России закона против пропаганды ЛГБТ и трансгендерного перехода.