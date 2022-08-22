Мы ведем разборку за предыдущие 400 лет – Арестович

22.08.2022  14:32 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Украина «ведет разборку» с Россией за четырехсотлетний период своей истории.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина «ведет разборку» с Россией за четырехсотлетний период своей истории. Об этом в эфире...

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По мнению Арестовича, при этом, в Европе есть часть влиятельных стран, которые были бы не против пойти на требования России в этой спецоперации.

«Какую-то часть Старой Европы – Францию, Германию, Италию, я думаю, устроило бы. По крайней мере, часть их истеблишмента. Но это точно не устраивает нас, и этого достаточно. Кроме того, это не устраивает американцев, британцев, страны Балтии, Восточной Европы, Румынию, Чехию, Польшу особенно и скандинавские страны.

У нас достаточно союзников для того, чтобы мы позволили себе не идти ни на какие «Мински». Да и даже, если бы все против нас, мы бы уже не пошли, потому что слишком цена высока.

Слушайте, разборка минимум за 400 лет, за голодоморы, за все остальное – надо с ними разобраться уже раз и навсегда, иначе они будут повторять раунд снова. Они же снова попрут обратно. Их надо довести до состояния, когда они физически не способны наступать на нас», – заявил Арестович.

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