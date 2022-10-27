Комбат Ходаковский: Накопление ресурсов РФ может затянуться до второй половины 2023

Российские войска в СВО перегруппировались, ждут подкрепления и неизбежно пойдут в атаку, перехватив инициативу.

Об этом в интервью военкору Александру Сладкову заявил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Ходаковского, российское государство начинает переключаться на нужды военных и это позитивная тенденция.

«Мы все равно пойдем вперед. Мы перегруппировались, сейчас пополнения начнут поступать. Вопрос времени. Это неизбежно, однозначно будет так, это будет все равно перехват инициативы нашей стороной. Вопрос, когда это будет.

Это может быть не в конце этого сезона, а в начале следующего сезона военного. Но объективно общие тенденции таковы, что страна, которая раскачивается медленно, но, обладающая гораздо превосходящим потенциалом, она не может в этой ситуации проиграть, несмотря на активную помощь всеми высокоточками, всеми современными средствами поражения со стороны Запада…

Страна начинает переключаться на те рельсы, по которым следовать необходимо, чтобы быть успешными в войне.

Какой-то период времени будет так, что то мы, то они, будет вязкая война. Это будет что-то позиционное, с отдельными успехами той или иной стороны на отдельных участках. Но по мере наращивания нами нашего потенциала военного, мы начнем превалировать над ними.

Потом, я считаю, что мы накопим ресурс. Но это произойдет однозначно не в этом году и, может быть, даже не в первой половине следующего года, – мы накопим достаточный ресурс для того, чтобы просто придавить это образование», – заявил Ходаковский.