«Мы везде опаздываем, ничего не делаем» – в Крыму отреагировали на призыв Хинштейна нанести кибер-удар по Украине

Новости Украины

Призыв главы комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна нанести кибер-удары по критической информационной инфраструктуре Украины несколько запоздал, с учетом той колоссальной работы, которую противник ведет в Интернет-пространстве.

Об этом говорили эксперты – депутат Госсовета Крыма Николай Волков и экс-депутат Сергей Шувайников – в эфире «Радио Крым», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Куда и как наносить удары, решают специалисты, – отметил Волков. – Но мы бьём сегодня по тем объектам, которые работают против нашего государства, и ликвидация информационной инфраструктуры только усилит наши позиции. Если подумать логически, Интернет – это та оперативная система, которая помогает территориальной обороне, укрепляет экономику. Поэтому, как у Стругацких, башни нужно сносить, и в этом вопросе Хинштейна абсолютно поддерживаю. Решать, конечно, нужно военным: есть необходимость, нет необходимости, целесообразно или нет».

Экс-глава парламентского комитета по информационной политике и связи Сергей Шувайников считает, что войну в кибер-пространстве нужно было начинать намного раньше.

«Я думаю, что мы, как всегда, опаздываем. Это наша большая беда, мы начинаем делать выводы с каким-то опозданием. Я тоже, как сейчас депутат Хинштейн, был председателем комитета по информационной политике в нашем парламенте – и тогда ещё говорил, что мы должны уметь противостоять кибер-атакам со стороны Европы и Украины. Почему-то это мало слышали, и никто об этом не говорил. Я помню, как к нам заходили мобильные операторы и говорили, что мы вам сделаем прекрасную мобильную связь. И это было в 2015 году… Но связь у нас ужасная. Может быть, это связано со специальной военной операцией, но некоторые товарищи говорят, что базовых станций мало, пользуемся тем, что ещё осталось с украинских времен», – отметил политик.

Он усомнился в том, что призыв Хинштейна будет иметь практическую реализацию.

«Потому что – еще, когда Владимир Владимирович Путин сказал, что против России в киберпространстве развязана масштабная война, наверное, депутаты и все службы должны были что-то делать для создания этого фронта. И если сейчас такие возможности есть, почему не было сделано раньше? Мы проигрываем информационную войну, мы проигрываем в Интернете, мы проигрываем в других сферах. Запретить легче всего, а надо конкретно создавать фронт. Они создали целое подразделение – практически дивизию, которая вела и ведет информационную войну. Они выделяют на это огромные средства, приобщают специалистов из Европы и Америки, которые помогают в этой войне. Почему мы не можем противостоять? Мы должны противостоять, это один из элементов войны, нашей будущей победы», – заключил Шувайников.