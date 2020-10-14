«Мы вежливые люди». Лавров ответил на вопрос о вводе войск в Донбасс

14.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Поскольку иностранные «партнёры» всё время пытаются придумать новые обвинения России, Москва должна перестать оглядываться на мнение Запада.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью ведущим российским радиостанциям, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не думаю, что нам нужно смотреть на то, что о нас говорит Запад. Поводов для того, чтобы сдерживать наше развитие, Западу искать не надо – он их создаёт сам, как мы убедились», – сказал министр.

После чего главный редактор «RT» Маргарита Симоньян предложила, что если санкции всё равно будут, РФ должна действовать смелее и ввести войска в Донбасс, чтобы навести порядок в регионе.

«Может, действовать смелее – ввели войска в Донбасс, навели порядок. В открытую. В чём проблема, если санкции будут всё равно», – сказала она.

«Мы всё-таки вежливые люди. Я убеждён, что наша позиция отстранения должна оставаться в рамках международного права. Мы должны сохранять приверженность всем тем договорённостям, которые достигались с нашим участием, в том числе и Минские соглашения.

Другое дело в том, что нам надо самим требовать, чтобы те, кто подписывался под решением об урегулировании той или иной ситуации, выполняли обязательства», – пояснил глава МИД РФ.

Также он отметил, что направил во Францию и Германию десяток писем, в которых обратил внимание на постоянные нарушения официальным Киевом взятых на себя обязательств.

«Их ответы – абсолютно беспомощные. Простые отписки. Я им объясняю, что Зеленский заявил, что надо пересмотреть содержание и последовательность минского документа, а они просто говорят, что по-прежнему ему привержены. Я привожу пример, как в нарушение Конституции и международных обязательств Украины прямая дискриминация русского языка, они отвечают: «Да, мы будем обращать на это внимание в рамках ОБСЕ и Совета Европы».

Это ещё одно проявление того, что они считают себя и выше закона, и выше уровня РФ. Чувство собственного превосходства очень опасно», – отметил Лавров.