14.10.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Донбасс, Политика, Россия, Украина
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«Мы вежливые люди». Лавров ответил на вопрос о вводе войск в Донбасс


Поскольку иностранные «партнёры» всё время пытаются придумать новые обвинения России, Москва должна перестать оглядываться на мнение Запада.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью ведущим российским радиостанциям, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не думаю, что нам нужно смотреть на то, что о нас говорит Запад. Поводов для того, чтобы сдерживать наше развитие, Западу искать не надо – он их создаёт сам, как мы убедились», – сказал министр.

После чего главный редактор «RT» Маргарита Симоньян предложила, что если санкции всё равно будут, РФ должна действовать смелее и ввести войска в Донбасс, чтобы навести порядок в регионе.

«Может, действовать смелее – ввели войска в Донбасс, навели порядок. В открытую. В чём проблема, если санкции будут всё равно», – сказала она.


«Мы всё-таки вежливые люди. Я убеждён, что наша позиция отстранения должна оставаться в рамках международного права. Мы должны сохранять приверженность всем тем договорённостям, которые достигались с нашим участием, в том числе и Минские соглашения.

Другое дело в том, что нам надо самим требовать, чтобы те, кто подписывался под решением об урегулировании той или иной ситуации, выполняли обязательства», – пояснил глава МИД РФ.

Также он отметил, что направил во Францию и Германию десяток писем, в которых обратил внимание на постоянные нарушения официальным Киевом взятых на себя обязательств.

«Их ответы – абсолютно беспомощные. Простые отписки. Я им объясняю, что Зеленский заявил, что надо пересмотреть содержание и последовательность минского документа, а они просто говорят, что по-прежнему ему привержены. Я привожу пример, как в нарушение Конституции и международных обязательств Украины прямая дискриминация русского языка, они отвечают: «Да, мы будем обращать на это внимание в рамках ОБСЕ и Совета Европы».

Это ещё одно проявление того, что они считают себя и выше закона, и выше уровня РФ. Чувство собственного превосходства очень опасно», – отметил Лавров.

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