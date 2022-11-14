«Мы вгрызлись там основательно» – Рогов исключил возможность сдачи Запорожской области

По всей запорожской линии боевого соприкосновения выстроены мощные фортификационные сооружения, готовые принять наступление противника.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Это я озвучил самые крупные объекты, там от ста пятидесяти до двухсот с лишним иностранцев, которые были уничтожены на данных позициях. Поляки это чувствуют, поляков у нас перемалывается больше всего», – заявил Рогов.

«Если мы посмотрим по Запорожской ЛБС ( линия боевого соприкосновения – ред. ), поляков прошло свыше пяти тысяч. Это то, что точно мы видим и точно знаем. Только в городе Запорожье было откалибровано нашими ракетами и букетами «Гераний» свыше тысячи иностранных боевиков – это и в Вольноандреевка в пансионате предприятия «Мотор Сич», и на острове Хортица в профилактории Днепроспецстали, и в базе отдыха Запорожского национального университета, и на Запорожском алюминиевом комбинате, и в гостинице «Sunrise» в центральном парке «Дубовая роща» в Запорожье, и так далее.

Он отметил, что русские войска укрепили всю линию обороны, построив железобетонные сооружения, и сдавать Запорожскую область никто не собирается

«Запорожская ЛБС сейчас, похоже, станет самым горячим. Не секрет, что перебрасываются подразделения с херсонско-криворожского направления, и это приоритет, естественно, в Запорожье. Ну, мы их ждем, мы их встретим.

Наши артиллеристы тоже передают большой привет. Говорят, что единственное, что не высыпаются, спят по три-четыре часа, потому что эти черти идут все время и приходится отрабатывать по ним постоянно.

Нет объяснения, почему гибнут и суются дальше. При этом тела с полей не забирают, даже когда наши включают режим тишины для того, чтобы их забрать.

Ребята просили передать, что все хорошо, все под контролем, никто никаких позиций оставлять не собирается. Мало того, мы так хорошо вгрызлись там. Это не просто топор, бензопила и дерево. Нет. Это железобетонные сооружения, которые на уровне производства созданные, и все эти фортификационные укрепления, начиная от атомной станции и заканчивая угледарским направлением, на Запорожской ЛБС хорошо представлены», – подчеркнул чиновник.