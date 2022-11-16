«Мы видели вчерашнюю работу ПВО – Киеву необходимы иностранные системы» – минобороны США

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Новости Украины

Несмотря на «успешную» работу украинской ПВО, российские ракеты продолжают поражать инфраструктуру Украины, поэтому США и союзники обсудят поставки оборонных вооружений для ВСУ, среди которых могут быть и современные танки.

Об этом на пресс-конференции перед проведением «Рамштайн 7» заявил министр обороны США Ллойд Остин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Скоро Украина получит новые донаты от наших партнёров. Очень важны эти донаты в рамках систем ПВО, которые сейчас очень актуальны. Мы видели, насколько активно и успешно украинцам удавалось отбивать много российских атак. В частности, мы это видели на вчерашнем примере. Россия продолжает поражать объекты критической инфраструктуры. Она пытается запугать украинцев, но мы, все демократические нации, стоим плечом к плечу с Украиной, чтобы дать отпор такой жестокости», – вещал американский министр.

«Украине было выдано около 400 миллионов долларов, которые пойдут на оборудование и укрепление украинской военной мощи. Уже выделено свыше 18 миллиардов долларов, которые она получала частями. Мы понимаем роль собрания этой контактной группы, потому что нам очень важно координировать ту поддержку, которая требуется Украине. 7 стран – или уже передали обещанное оборудование, или обещали выделить и сейчас оно в процессе доставки. В тоже время США, Голландия и Чехия работают вместе для того, чтобы передать Украине современные танки. Следующий пакет оборонной помощи обговаривается в США», – пообещал Остин.