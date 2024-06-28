«Мы видим, что русские бьют украинцев» – американский профессор

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Несмотря на меньшую численность и оборонительные бои, ВСУ несут намного большие потери, чем российская армия.

Об этом в эфире видеоблога американского подполковника Дэниела Дэвиса рассказал американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Если посмотреть на то, что происходит на поле боя на Украине, то увидим, что русские бьют украинцев. Они убивают огромное количество солдат на передовой», – сказал Миршаймер.

«Они безусловно медленно продвигаются по земле с точки зрения занятия территорий. Но как вам, так и мне хорошо известно, что на самом деле это не имеет значения. Что на самом деле важно – это соотношение потерь. На данный момент соотношение потерь решительно в пользу русских, у которых изначально было больше живой силы. Так что идея, что у Украины всё хорошо, является бредовой», – добавил профессор.