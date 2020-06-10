10.06.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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«Мы видим, как при Зеленском скатывается Украина» – Пушилин


Трусливая позиция нынешней украинской власти, которая прогибается под агрессивное меньшинство, ничего, кроме стыда за Украину, не вызывает.

Об этом в интервью украинскому блогеру Анатолию Шарию заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно говорить, как сосуществовать. Да, Украине не хотелось бы, чтобы существовали ДНР и ЛНР, существовали наши граждане. Мы это понимаем, но нам тоже очень многого хотелось бы в отношении Украины. Но мы понимаем ценность мира.

Всё решается, но непросто, это уже по объективным причинам конфликт растянутый на годы. Но когда-то начинать разговаривать о мирном процессе нужно? Реально разговаривать – не имитировать, не делать вид, не ссылаться на какие-то внешние и внутренние факторы», – заявил Пушилин.

«Мы же видим трусливую позицию нынешней украинской власти. Мы видим Зеленского, который боится маленькой радикально настроенной кучки. Мы это всё видим, мы осознаём эту слабость, как он там прогибается перед откровенными негодяями, мерзавцами, убийцами. Это просто стыдно! Тем не менее, мы видим, что Украина при Зеленском скатывается, и на Украине нужны изменения», – добавил глава ДНР.

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