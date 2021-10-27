«Мы входим в пике»: более 90% украинских промпредприятий убыточны – киевский эксперт

Свежая статистика по украинской промышленности уже показывает минус из-за повышения цен на газ, поэтому многие предприятия могут не дожить до стабилизации ситуации.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил аналитик института Growford Виктор Скаршевский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже вышла свежая статистика по промышленному производству за сентябрь. Всё, уже промышленность показала минус, почти -1%. Структура: химия – минус существенный, пищевая промышленность, переработка показала минус и текстильная, ещё и легкая промышленность там вообще чуть ли не -20%. Это я говорю о сентябре 2021-го – к сентябрю 20-го года. То есть, без сезонностей, а правильное сопоставление. Одесский припортовый завод у нас остановился ещё раньше.

А Федерация работодателей Украины провела опрос среди предприятий в 20 отраслях – более 90% становятся убыточными. А если они становятся убыточными, то недалеко и банкротство, длительных убытков никто не переживает. А это значит и увольнения, это увеличение безработицы, дополнительная нагрузка на бюджет через выплаты пособий, субсидий и так далее. То есть, мы из этого энергетического кризиса входим в серьёзное пике», – рассказал аналитик.

«При этом я ни слова не слышал, никакой идеи от правительства, от наших властей, а что делать с промышленностью, она сама по себе – «рынок всё урегулирует». Рынок может просто всё снести, если будут такие высокие цены на энергоносители длительное время.

Тут очень важна длительность этих высоких цен, потому что, так как это спекулятивная составляющая может в какой-то момент пойти вниз, но многие предприятия до этого момента могут не дожить», – добавил Скаршевский.