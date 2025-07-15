«Мы вляпались» – американский полковник признал крах гегемонии США
США уже не хватает ресурсов, чтобы сохранять свою мировую гегемонию.
Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы действительно вляпались. Мы не справляемся с логистическими требованиями. Мы не можем поддерживать себя во всех трех регионах мира.
Но никто не хочет принимать трудное решение – отступим ли мы? Признаем ли мы проблемы, которые у нас есть дома? Решим ли мы эти проблемы? Реформируем ли экономику? Изменим ли способ управления и пойдем другим путем?
Другими словами, готовы ли мы добровольно отказаться от нашей политической и военной гегемонии в мире? Потому что именно в этом все дело», – сказал Макгрегор.
«Знаете, Путин недавно дал интервью и сказал то, что должен услышать каждый в Вашингтоне. Он сказал, что либо Россия независима и суверенна, либо ее не существует.
Поэтому, когда вы угрожаете России, вы угрожаете ей из-за проблем на Украине, потому что для россиян это жизненно важно. Они не могут позволить враждебному государству появиться там и угрожать их существованию.
Если вы скажете, что собираетесь ввести против них санкции с целью разрушить их экономику, они ответят: «Мы будем сражаться». Он говорит об этом вежливо. Он не разглагольствует, как это делал бы президент Трамп. Он не говорит «я их уничтожу».
Но нам нужно кое-что понять: он серьезен. Либо они суверенны и независимы, либо их не существует. Вот насколько он серьезен», – подытожил полковник.
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