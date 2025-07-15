«Мы вляпались» – американский полковник признал крах гегемонии США

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США уже не хватает ресурсов, чтобы сохранять свою мировую гегемонию.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил полковник армии США в отставке, планировщик ряда крупных военных кампаний Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы действительно вляпались. Мы не справляемся с логистическими требованиями. Мы не можем поддерживать себя во всех трех регионах мира. Но никто не хочет принимать трудное решение – отступим ли мы? Признаем ли мы проблемы, которые у нас есть дома? Решим ли мы эти проблемы? Реформируем ли экономику? Изменим ли способ управления и пойдем другим путем? Другими словами, готовы ли мы добровольно отказаться от нашей политической и военной гегемонии в мире? Потому что именно в этом все дело», – сказал Макгрегор.