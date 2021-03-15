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15.03.2021, Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Колониальная демократия, Россия, США, Украина
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«Мы вместе воюем против России!» – Зе-посол стелится перед США

Новости Украины

Причина, по которой Россия «одновременно атакует Украину и США» – это «демократические ценности», которые исповедуют Киев и Вашингтон.

Об этом заявила новоназначенный посол Украины в США Оксана Маркарова во время Киевского форума по безопасности, организованного Фондом Арсения Яценюка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Стратегическое партнерство Украины и США базируется на общих ценностях и принципах. Эти принципы являются демократическими, они имеют глубокие корни в обоих наших народах, а, значит, имеют и большое будущее. И именно из-за этих принципов мы сейчас атакованы одной и той же страной – Россией», – объявила Маркарова.

«Мы последние семь лет пребываем в состоянии войны и боремся и на фронте с агрессором, который аннексировал Крым, оккупировал Донецкую и Луганскую области. Мы боремся за пленников Кремля, которые сейчас в тюрьме с придуманными приговорами или даже без них. Главное – мы боремся внутри страны. Мы боремся за равные правила игры, за верховенство права, за способность каждого человека иметь доступ к равным экономическим возможностям», – перечислила посол.

Под «равными правилами игры» и «верховенство права» Маркарова, очевидно, считает применение армии против противников власти в Донбассе, внесудебные расправы с оппозицией, незаконное введение санкций по указке посольства США против украинских граждан, убийства оппозиционных политиков и журналистов, т.п.

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