«Мы воюем голые и босые» – генерал ВСУ
В украинской армии началась катастрофическая нехватка боеприпасов, артиллерии и любых видов авиации.
Об этом в эфире «5 канала» заявил украинский военный эксперт, полковник ВВС в отставке Роман Свитан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На поле боя однозначно не хватает боеприпасов, тяжёлой техники. А так как 90% поражения всё-таки доставляет артиллерия, то – как раз арты и боеприпасов к ней.
Авиация нужна в основном для наступательных задач. Без авиации наступление практически сведётся на нет, будут очень большие потери. Авиация нужна и для оборонительных задач, особенно задач ПВО.
Поэтому, как только будет хоть какая-то возможность получить хоть какую-то авиацию, начиная от вертолётов и заканчивая многофункциональными истребителями, надо её сразу ставить в строй», – сказал Свитан.
С ним согласился и бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос.
«Нам нужна и артиллерия, и боеприпасы в огромном количестве. Нужна и авиация, без которой будет сложно захватить господство в воздухе и обеспечить прикрытие наступающих частей.
Сейчас мы голые, босые и упрямые. Нам бы что-то надеть, обуть, взять в руки более мощную дубину, чтобы дать кому-то по голове. Поэтому надеемся на поддержку наших западных партнёров», – добавил Кривонос.
Спасибо!
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