«Мы воюем голые и босые» – генерал ВСУ

В украинской армии началась катастрофическая нехватка боеприпасов, артиллерии и любых видов авиации.

Об этом в эфире «5 канала» заявил украинский военный эксперт, полковник ВВС в отставке Роман Свитан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«На поле боя однозначно не хватает боеприпасов, тяжёлой техники. А так как 90% поражения всё-таки доставляет артиллерия, то – как раз арты и боеприпасов к ней.

Авиация нужна в основном для наступательных задач. Без авиации наступление практически сведётся на нет, будут очень большие потери. Авиация нужна и для оборонительных задач, особенно задач ПВО.

Поэтому, как только будет хоть какая-то возможность получить хоть какую-то авиацию, начиная от вертолётов и заканчивая многофункциональными истребителями, надо её сразу ставить в строй», – сказал Свитан.