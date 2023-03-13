«Мы воюем голые и босые» – генерал ВСУ

Вадим Москаленко.  
13.03.2023 00:13
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Украина


В украинской армии началась катастрофическая нехватка боеприпасов, артиллерии и любых видов авиации.

Об этом в эфире «5 канала» заявил украинский военный эксперт, полковник ВВС в отставке Роман Свитан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В украинской армии началась катастрофическая нехватка боеприпасов, артиллерии и любых видов авиации. Об этом...

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«На поле боя однозначно не хватает боеприпасов, тяжёлой техники. А так как 90% поражения всё-таки доставляет артиллерия, то – как раз арты и боеприпасов к ней.

Авиация нужна в основном для наступательных задач. Без авиации наступление практически сведётся на нет, будут очень большие потери. Авиация нужна и для оборонительных задач, особенно задач ПВО.

Поэтому, как только будет хоть какая-то возможность получить хоть какую-то авиацию, начиная от вертолётов и заканчивая многофункциональными истребителями, надо её сразу ставить в строй», – сказал Свитан.

С ним согласился и бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос.

«Нам нужна и артиллерия, и боеприпасы в огромном количестве. Нужна и авиация, без которой будет сложно захватить господство в воздухе и обеспечить прикрытие наступающих частей.

Сейчас мы голые, босые и упрямые. Нам бы что-то надеть, обуть, взять в руки более мощную дубину, чтобы дать кому-то по голове. Поэтому надеемся на поддержку наших западных партнёров», – добавил Кривонос.

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